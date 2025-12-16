「聖誕之森」文創市集 打造中山文化園區歲末節慶氛圍

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立國父紀念館為迎接聖誕佳節與歲末新年，將於12月20、21日下午在中山文化園區舉辦「聖誕之森」文創市集，本次活動與擅長空間氣氛營造的好好手感微笑市集合作，邀請民眾在冬日午後共享溫暖且富有藝術氣息的聖誕市集。

國父紀念館館長王蘭生表示，本次市集活動地點在中山文化園區三張犂支線及中軸廣場，民眾可透過映池倒影欣賞國父紀念館主體建築之美，及感受三張犂支線承載館區早期以鐵道支線串連原四四兵工廠的歷史脈絡，館方精心設計「漫步拾光—手作傳情‧生態新藝」文創攤位，結合三張犂鐵道意象、文創品展示、快閃導覽及手作體驗等園區特色素材，傳達國父紀念館發展過程中的時代意義與人文思想，使「聖誕之森」不僅是一場節慶市集，更是一次結合歷史、人文與藝術的園區漫步體驗。

「聖誕之森」文創市集規劃200個品牌攤位，內容多元，包含風格手作、木作、紙品插畫、綠植花藝、陶藝、皮革、小飲小食等特色品牌，現場安排專業樂手演出，涵蓋手風琴、古典吉他、烏克麗麗、長笛、大提琴等多種演奏形式，營造沉浸式的節慶氛圍。為增添親子互動，活動特別於翠湖旁廣場規劃4場適合兒童參加的體驗活動，讓民眾能在園區中悠閒散步、選購聖誕禮物、欣賞音樂與聆聽故事，共度美好冬日午後。

「聖誕之森」市集活動呼應館方與文化部推動的減塑與永續理念，鼓勵民眾自備環保提袋及餐具，並提供電子支付及文化幣使用，以實際行動落實環保意識。國父紀念館誠摯邀請大家蒞臨中山文化園區，在友善無礙的戶外環境中，感受充滿藝術、人文與節慶感的「聖誕之森」文創市集。