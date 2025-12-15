《聖誕五告讚！》5段故事治年底厭世 搶救耶誕樹暖哭大人小孩

動畫電影《聖誕五告讚！》畫風純樸簡單，卻為耶誕節慶注入滿滿善意與想像力。（海鵬提供）

動畫電影《聖誕五告讚！》（Animal Tales Of Christmas Magic）上週末舉行特映，吸引上百位藝文愛好者、親子網紅與家庭觀眾到場共度溫馨時光，全場笑聲與感動交織，氣氛宛如提前過耶誕。

電影由德、法聯合製作，5個故事風格各異卻同樣療癒。其中倍受好評的〈第三讚：搶救最後一棵聖誕樹〉劇情描述：耶誕節快來了，迷糊的媽媽卻一直在玩手機，忘記要去買耶誕樹。小女孩一直催促媽媽，母女倆於是走進雪花紛飛的森林裡，卻發現沒有耶誕樹了。沒有耶誕樹，怎麼慶祝耶誕節？小女孩終於找到了這個冬天裡的最後一棵耶誕樹，並意外結識了新朋友。

廣告 廣告

俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜（Olesya Shchukina）繪製及編導其中「第三讚」故事，她更是臉書、GOOGLE等的插畫與動畫設計師。（海鵬提供）

〈第三讚 〉由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜（Olesya Shchukina）繪製及編導。她自法國炮提葉動畫學校畢業後，一直在巴黎從事兒童插畫與動畫短片的創作。除曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎。更曾參與榮獲奧斯卡最佳動畫片入圍的《酷瓜人生》製作。舒基娜且還是臉書Facebook、Google和巴黎「喬治之家」甜點店等知名品牌的插畫與動畫設計師。

除了「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」外，《聖誕五告讚！》還匯集了「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」「第二讚：小雞人生第一個聖誕」「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」及「第五讚：動物們的狂歡時節」等共5個精彩故事，由6位來自不同國家與文化背景的女導演共同編寫與執導。從法國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光，為節慶注入滿滿善意與想像力。該片將於12月19日上映。

更多鏡週刊報導

「鼓起巨大勇氣」動手術 樂天女孩小紫喊話球迷：開季前一定恢復

拚了！白冰冰3公尺高台開唱 擊敗胡瓜新節目收視奪冠

《整形過後》豐滿上圍全露震撼觀眾 艾怡良大讚效果好：捨不得拿掉