《聖誕五告讚！》6導演跨國合作

《聖誕五告讚！》是一部極其獨特的動畫電影，以2D數位動畫製作，由6位來自不同國家與文化背景的女導演通力合作，其中5位導演負責編寫並執導5個故事，第6位導演則設計「插曲」串聯5個故事。每個故事風格鮮明，融合水彩、日本卷軸畫、木刻版畫或紙雕等藝術，於19日耶誕前夕在台上映。

5部曲中的首部曲「聖誕老人的破冰之旅」，由法國女導演卡洛琳阿蒂亞執導，她的作品涵蓋動畫短片、書籍和兒童雜誌，並曾以編劇和導演身分與《喵的奇幻漂流》的動畫工作室合作。

首部曲的故事講述耶誕節將至，人們與動物引頸期盼著這個神奇時刻，此時卻出現一個難題，耶誕老公公連同他的雪橇和禮物，一起漂流在茫茫大海的浮冰上，他能否及時趕回陸地，和精靈們一起去送耶誕禮物。

而第4部曲「拯救狸貓的聖誕驚喜」，由唯一的亞裔導演貴志春菜執導，日本籍的貴志春菜曾先後畢業於波爾多美術學院與法國炮提葉動畫學校，執導過動畫影集《咪嚕咪嚕》，該影集於2016年播出。

貴志春菜曾擔任平面設計師、編劇與導演，除了影集製作外，她於2016年9月至2017年6月之間與「達哥出版社」合作，出版了《咪嚕咪嚕》系列的6冊繪本。貴志春菜的創作結合了混合媒材技術，如水彩與鉛筆，同時也運用當代數位技術，為觀眾呈現出一個富有詩意、簡潔優雅的世界觀。