聖誕交換禮物不想踩雷？soundcore AI 錄音器、EDIFIER翻譯耳機成科技控首選，會議、跨國溝通一機搞定！

在資訊爆炸、跨國溝通成為日常的年代，「聽得清楚、記得下來、即時理解」早已不只是加分能力，而是現代工作與生活的基本配備。特別是年末將近，無論是為自己升級工具，或替另一半、同事、老闆挑選一份實用又有科技感的聖誕交換禮物，具備 AI 功能的智慧音訊裝置，正悄悄成為今年最不容易出錯的送禮選項。

瞄準「高效記錄」這個痛點，國際耳機品牌 soundcore 在台推出全球首創的「soundcore Work AI 智慧錄音器」，直接顛覆多數人對錄音設備的想像。它只有硬幣大小、重量僅 10 公克，採用鈕扣式造型設計，卻內建完整 AI 轉錄系統。無論是掛在衣領、化身項鍊配戴在胸前，或磁吸在手機背板，只要輕按一鍵就能開始錄音，讓開會、訪談或上課這件事，徹底告別「手忙腳亂記重點」的焦慮。

soundcore Work提供夜鈦黑、鈦霧白兩色，售價5,490元。（圖／品牌提供）

真正讓 soundcore Work 成為效率神器的關鍵，在於它背後的 AI 能力。裝置支援 ChatGPT 轉錄引擎，能辨識多位發言者、支援超過百種語言，會議一結束，文字稿就已同步生成在 App 中，轉錄準確率高達 97%。更進階的 Pro 與 Unlimited 訂閱方案，還能自動產出摘要、分類重點，甚至給出洞察回饋，對於經常需要整理會議紀錄、採訪逐字稿，或跨部門溝通的上班族來說，幾乎等於多了一位隨身助理。特別貼心的是，只要在錄音過程中按兩下機身，就能即時標記重點段落，事後回顧時一眼就抓到關鍵。

在實用性之外，soundcore Work 也沒有忽略資安與續航。單次可連續錄音 8 小時，搭配主機更能達到 32 小時，出差一整天也不用擔心電量；錄音檔案則透過 AES-256 與 TLS 1.3 加密傳輸，並支援 Apple Find My 定位功能，讓重要資料與設備都更安心。夜鈦黑、鈦霧白兩色的極簡設計，也讓它看起來不像工作工具，反而更像一件低調有型的科技配件，無論自用或送禮都相當體面。

如果說 soundcore Work 是為「記錄與整理」而生，那麼 EDIFIER 推出的 EVOBUDS PRO，則是為「即時溝通與沉浸體驗」量身打造。這款藍牙抗噪翻譯耳機，外型俐落、佩戴輕巧，卻藏著相當全面的功能。複合式主動降噪技術最高可達 -48dB，無論是在通勤人潮、飛機機艙，或需要高度專注的工作時段，都能有效隔絕外界干擾，替使用者保留一片安靜。

EVOBUDS PRO 在通話表現上同樣亮眼。內建 6 麥克風結合 AI 演算法，即便在戶外有明顯風切聲的情況下，也能清楚分離人聲與背景噪音，讓對話維持穩定清晰。更實用的是它支援 21 種語言的即時 AI 語音翻譯，只要搭配 EDIFIER ConneX App，就能在旅遊、出差或跨國會議中即時理解對方意思，真正做到「聽得懂、回得快」。

EVOBUDS PRO 藍牙抗噪翻譯耳機建議售價新台幣 2,290 元。（圖／品牌提供）

在音質方面，EVOBUDS PRO 採用雙同軸動圈單體設計，6mm 高音與 10mm 低音同軸配置，讓三頻層次更立體、聲音更均衡。不論是通勤聽音樂、追劇，或打遊戲，都能感受到細節與包圍感。藍牙 6.0 與雙裝置連線，讓手機、筆電之間切換順暢無縫；低延遲遊戲模式最低僅 60ms，也讓影音與聲音幾乎同步，對重度使用者來說相當有感。

續航與日常細節同樣到位。單次使用 9 小時、搭配充電盒可達 36 小時，快充 15 分鐘就能再用約 170 分鐘，加上 IP54 防塵防水設計，不論通勤、運動或遇到小雨都能安心佩戴。智慧配戴偵測、壓力感應操控與音量保護功能，讓長時間使用耳機也不易造成負擔，透過 App 還能自訂 EQ、操作設定與尋找耳機，完整度相當高。

從工作會議到跨國交流，從效率管理到日常娛樂，AI 音訊設備正在悄悄改變我們與聲音相處的方式。若你正在為今年的聖誕交換禮物傷腦筋，或想送一份「實用度高、科技感強、又不容易踩雷」的禮物，能記錄、能翻譯、也能陪伴生活的智慧音訊產品，或許正是最聰明、也最貼近未來的一種選擇。

