聖誕交換禮物不用煩！7-11聯名Miffy推出86款限量實用小物

Miffy粉絲要衝！7-ELEVEN聯名商品限量開跑，收納、居家療癒全都有。（7-ELEVEN供圖）

聖誕節快到了，還在煩惱交換禮物嗎？7-ELEVEN攜手荷蘭人氣萌兔「Miffy」推出86款限量實用小物，讓粉絲一次蒐集到手軟！活動從12月10日下午3點起全台開跑，其中22款是7-ELEVEN獨家販售，從收納、餐具到居家療癒小物應有盡有，價格從199元起，輕鬆入手不傷荷包。

實用系商品很吸睛，像是純白收納籃3入組、立體造型存錢筒、不鏽鋼快煮壺、感應垃圾桶、防撞行李箱，價格從699元到1699元，既實用又充滿童趣。

這次聯名開賣超過86款限定周邊商品。（7-ELEVEN供圖）

居家療癒系則包括「Boris抱米飛絨毛玩偶」「皇冠米飛抱枕」「開心米飛擦手巾」與「米飛去郊遊地墊」，打造溫馨小角落，宅在家也能療癒心情。

絨毛玩偶很適合當聖誕交換禮物。（7-ELEVEN供圖）

對上班族來說，辦公桌必備的小物也不能錯過，像是保溫杯、桌面旋轉收納盒、繽紛票卡夾，以及最潮的娃包和絨毛背包，放上Miffy吊飾立刻萌度滿分。呼應 Miffy家鄉荷蘭，這次還推出「鬱金香蕾絲手提／肩背包」與行李收納袋3入組，外出也能吸睛又療癒。

還有推出外出旅遊必備的行李收納袋與行李箱。（7-ELEVEN供圖）

這次的聯名商品不只是裝飾，更兼具實用性，無論是聖誕交換禮物、年末聚會小禮或是自用療癒小物，都能一次滿足粉絲少女心。

這次推出許多實用的小家電，像是行動電源。（7-ELEVEN供圖）



