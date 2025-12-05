聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳

聖誕節快到了，許多公司會有交換禮物活動。（示意圖／photoAC）

聖誕節將至，不少公司會舉辦交換禮物活動。一名網友就曬出自己準備的千元禮物，竟是一顆僅「0.04錢」的迷你黃金招財貓，自嘲希望對方不要嫌棄，卻意外獲得6.5萬人力挺，更有人狂讚「你簡直是交換禮物界的模範生」、「才是符合全年齡階段的完美禮物」。

這名網友在Threads發文表示，公司最近辦了聖誕交換禮物的活動，每位同仁要準備價值約1000元的東西，最後他決定買一顆0.04錢的造型黃金，「小的連形狀都看不太清楚的招財貓，希望收到的人不會嫌它是小廢物！也讓我感到黃金真的貴。」

貼文曝光後，迅速吸引超過6.5萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「史上看過最好的一千元禮物」、「你簡直是交換禮物界的模範生」、「為什麼送這種小廢物？收到的人會太開心」、「我覺得很爛，因為不是跟我換」、「爛死這什麼爛禮物！沒人要的話，我這邊可以回收」、「這什麼傳統富有文化又有高度水準的禮物啊！我拿3個馬克杯跟你換」、「是不是想要大家對你說你很會選禮物？沒錯，你太會了」、「這才是符合全年齡階段的完美禮物」、「價值相當於現金甚至更優秀，但又沒有送現金的不用心感」。

也有人說到，「這才是交換禮物，一堆人在那邊交換廢物」、「我今天也想到這個，但我們的金額才500，以現在的金價根本啥都買不起」、「我之前也是送幾個好朋友生日禮物，送金元寶之類的，結果有些人反應是覺得很普通，好難過」、「我2021也送過黃金當交換禮物，有噓聲也有讚聲，明明就超讚」、「各位不要看不起這種小小黃金，我之前收過一個8、900元的，結果要賣的時候，賣了3000元」、「你這附上證明書保證第1名了，黃金漲就沒停過」。

