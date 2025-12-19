聖誕交換禮物抽到「超大一箱」！她打開後心涼了 眾笑翻：至少很實用

生活中心／李紹宏報導

一年一度的聖誕節到來，最期待換到什麼禮物？這名女網友恐怕笑不出來。她發文感嘆，在公司舉辦的交換禮物活動中抽到「超大一箱」，以為賺到了，沒想到拿開箱後竟是70包衛生紙，害她哭笑不得。不過有網友笑說，其實衛生紙還不是最爛的禮物！

一名網友抱怨，聖誕交換禮物竟抽到70包衛生紙，引發熱議。（示意圖／資料照）

用保養品換衛生紙？她心涼透

這名網友在Dcard上透露，因為主管將出國，公司提前舉辦交換禮物活動，定價落在500至1000元之間。當時看到抽中的禮物是一大箱，以為是什麼大驚喜，結果開箱後，竟是70包衛生紙。一旁同事還不斷誇說「很實用」，但原PO卻很無奈，因為自己準備的是專櫃保養品，卻抽到衛生紙，極大反差害她心中五味雜陳。

更令原PO困擾的是，她每天騎車上下班，機車空間狹小，這箱「巨型禮物」根本載不回家，最後只能無奈將衛生紙留在辦公室「與大家分享」。

衛生紙算好禮物嗎？網友兩派吵翻

文章一出，引發網友熱議，不少人說其實衛生紙還不錯，至少不是更瞎的禮物，「我覺得實用，讚！之前還有帶米、麵來交換的」、「先不論品牌，我覺得衛生紙比沐浴油還實用」、「朋友曾經收到一盒肉片圖案的ok蹦，沒看錯！20入的那種」、「我有一年收到的是巧克力跟糖果，而且看起來就是臨時去便利商店湊一湊的，我覺得超沒心」。

不過也有人認為，可以理解原PO收到衛生紙後的失落感，「這也太傻眼，乾脆拆幾包用袋子裝帶回家用」、「剛好讓別人擦眼淚嗎？」、「好雷喔感覺沒心準備，好歹送好市多還比較厚」。

