聖誕交換禮物推薦！質感香氛送禮零失誤 「耶誕魔法工坊」限時登場

記者李鴻典／台北報導

一年一度最令人期待的耶誕節即將來臨！年末派對最期待的橋段，莫過於充滿驚喜的交換禮物時刻！如何在琳瑯滿目的選擇中挑選兼具質感又能彰顯心意的禮物，更是每年節慶的必修課。

L'ERBOLARIO蕾莉歐「聖誕交換禮物」推薦。（圖／品牌業者提供）

義大利國民植萃香氛保養品牌L’ERBOLARIO蕾莉歐今年以「義式香氛儀式」為靈感，推出多款「耶誕交換禮物組合」，優惠全面低至59折！以「香氣傳情」為靈感，精選多款「義式香氛禮盒」，從護手霜到香水一應俱全；每年最令人期待的「2025耶誕倒數香氛禮盒」，全台限量280組，限時特價3,280元。此外，還有「經典護手霜禮盒」特價699元；「綻藍芙蓉香氛禮盒」特價1,080元；「玫瑰香緹禮盒」特價1,100元。

蕾莉歐「2025耶誕倒數香氛禮盒」。（圖／品牌業者提供）

蕾莉歐「經典護手霜禮盒」。（圖／品牌業者提供）

當節慶氣息悄然綻放，蕾莉歐以「耶誕魔法工坊」揭開冬日序曲。自2025年12月至2026年1月止，限時開放專櫃香氛體驗。活動前至專櫃預約並繳交399元材料費，即可親手調製「DIY精油噴霧15ml」——以義大利原裝進口的頂級精油原料為基底，搭配魔法能量水晶石，創作出專屬的節慶香氛。完成體驗後，更可領取「蕾莉歐200元折價券+ARGITAL天然甜橙精油10ml （市價800元）」 （每人限領乙份）。詳洽全台專櫃，每人限報名一次、每櫃限額12名。

凡至蕾莉歐專櫃預約並繳交材料費，精油噴霧DIY、超值好禮等你領。（圖／品牌業者提供）

亞洲美妝口碑平台＠cosme公布「2025＠cosme台灣美妝大賞」得獎名單，今年共有64款人氣產品脫穎而出，其中10款更同步登上日本「＠cosme THE BEST COSMETICS AWARDS 2025」。本屆榜單凝聚超過3萬篇真實心得與12萬支產品評價，揭示2025年三大美妝關鍵趨勢—「成分透明化」、「內外兼修」與「韓系勢力」全面延伸。

@cosme以消費者的真實聲音打造亞洲最具代表性的美妝風向球。（圖／品牌業者提供）

今年的榜單最明顯的關鍵字就是「成分透明化」！根據CMRI《2025上半年美妝報告》指出，成分標示清楚、來源可信已成為消費者購買時的基本條件。大家不再被華麗包裝吸引，而是開始「看成分、比功效」，懂得為自己的肌膚選對產品。

2025年三大美妝關鍵趨勢—「成分透明化」、「內外兼修」與「韓系勢力」全面延伸。（圖／品牌業者提供）

各大品牌紛紛回應趨勢，推出以主要成分或功效命名的產品。像是CeraVe 適樂膚「水楊酸煥膚淨嫩潔膚露」、PAULA’S CHOICE 寶拉珍選「0.3%A醇＋2%補骨脂酚精華乳」、medicube「PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶」都以「成分＋功效」命名，讓人一看就懂產品訴求。POLA「B.A全能緊緻眼霜N」則因科研配方殺出重圍，首創從再生醫學中得到靈感，運用於眼霜開發以重現眼周的緊緻與彈力，累積140篇心得、@cosme指數高達5.7分，以科學為基礎的專業感成為網友熱議焦點。

不只保養，更是「生活療癒」！由內而外的全身心護理崛起。（圖／品牌業者提供）

日本知名風格編輯品牌niko and …台灣首度引進日本知名動畫《新世紀福音戰士》，推出聯名限量商品，將於11月21日登場！

niko and... x EVA 30th。（圖／品牌業者提供）

以「EVA 30th meets niko and … 」為主題的全新聯名系列，商品從服飾、包袋到生活雜貨皆為全新設計。以細膩巧思詮釋《新世紀福音戰士》的經典元素，將象徵性的色彩、標誌與角色意象融入日常穿搭之中，呈現出兼具設計感與收藏價值的限定單品。

新世紀福音戰士聯名大學T長袖上衣。（圖／品牌業者提供）

隨著氣溫逐漸轉涼，替衣櫥添上保暖新裝的時候來臨！來自美國猶他州的戶外休閒品牌CHUMS，今年秋冬以溫暖機能結合繽紛設計為主軸，推出多款兼具實穿與樂趣的新品系列。CHUMS也祭出【冬日樂悠遊】優惠活動，自11月20日至12月21日止，單筆消費滿$3,300即現折300；單筆消費滿$3,800(折扣後)再加贈CHUMS Sponge Set 造型清潔海綿乙組。

CHUMS祭出【冬日樂悠遊】優惠活動。（圖／品牌業者提供）

加拿大專業運動服飾品牌lululemon推出全新節慶企劃「The Gift is just the Beginning 開啟無限可能的心意」，以充滿節慶氣息的時刻為靈感，致敬每一步支持我們的裝備。本季新品將多款人氣經典單品，注入季節限定色調，讓暖意完美融合時尚與機能性。

lululemon推出全新節慶企劃「開啟無限可能的心意」。（圖／品牌業者提供）

lululemon將節慶氣息注入至多個經典系列，包含Black Plum墨紫色、Fog Green 霧綠色 和 Indochine Blue 靛藍色等令人耳目一新的季節限定色調，為人氣女裝系列Scuba和男裝系列Steady State增添節慶氛圍。

lululemon推出全新節慶企劃「開啟無限可能的心意」。（圖／品牌業者提供）

在講究「從頭到腳都要有態度」的時代，風格早已不只是服裝的堆疊，而是品味與實力並存的全面展現。UNDER ARMOUR再度以「勢不可擋」的態度出擊，推出全新升級的「UAUnstoppable運動潮流系列」，以寬版剪裁及優異的高機能面料打造秋冬俐落的運動時尚，兼顧造型與舒適！兩雙復古氣息滿載的潮流鞋款也同步登場——「UAApparition Tech」與「UA Sola」，以經典懷舊輪廓融入現代街頭元素，輕鬆開啟風格日常。

UA Unstoppable全面升級至Next Level。（圖／品牌業者提供）

秀泰生活商場看準「暖商機」趨勢，整合旗下樹林店、台中文心店、台中站前店及嘉義店共同推出暖冬三部曲，主打過冬好物-「穿得暖」、「睡得暖」以及「住得暖」三主軸進而規劃服飾、家電、餐飲等優惠，並連袂擬真動物玩偶第一品牌Hansa Creation設計生態情境體驗，引進集章巡迴、探險打卡等沉浸任務，營造身心取暖絕佳場域，提前為聖誕節預熱。今年冬季買氣較去年濃烈，近期觀察館內搜尋詞彙與詢問熱度，可見消費者對「保暖機能」、「防寒」、「鋪棉」等溫度關鍵字十足有感，選購挑品重點逐步靠攏「機能優先」。

秀泰生活四店串聯嚴選好物過暖冬。（圖／品牌業者提供）

秋日肌膚保養重點首重「溫和清潔」、「加強保濕」和「適時防曬」，台隆手創館全台門市現正推出秋季〈玩美秋日〉生活專區。〈美肌護手套〉和〈SPA保濕凝膠美容足跟襪〉成為秋日美麗新品隱賣王，可清洗多次使用的保濕凝膠襪，溫和去除粗糙角質。一到換季時刻，雙手特別容易缺水乾燥，護手套輔助護手霜吸收並強化保濕。保養新品〈彈潤蜜桃緊緻修護面膜 7枚入〉，一片完善睡前的日常儀式，睡前15分鐘敷上喜愛的香氛面膜，靜待時光讓身心靈充分休憩，美肌同時放鬆身心。

彈潤蜜桃緊緻修護面膜7枚入。（圖／品牌業者提供）

秋冬季節是台灣空氣污染最嚴重的時期，特力屋針對台灣民眾最在乎的「居家防潮抗霉、空氣品質改善」，分別就「機能型室內建材運用、軟裝配置及生活家電推薦選用」三面向提出防潮、抗空汙懶人包，而近期政府普發萬元陸續入帳，無論是1個人或是家人集結作為安家基金，再搭配特力屋推出的普發萬元放大術優惠，正是打造舒適健康的居家環境、為家投資升級換新的好時機。

依居住環境善用不同材質「窗簾等軟裝」，從對外窗防堵濕冷空氣進入，同時打造理想居家風格。（圖／品牌業者提供）

CAESAR凱撒衛浴慶40周年，推出第二波好禮回饋加碼抽活動！即日起，凡選購指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，上網登錄即可參加抽獎，有機會帶走富國島雙人來回機票（市價約$40,000）、高雄洲際酒店一泊二食或福爾摩沙遊艇酒店一泊二食（市價約$27,000，共2名)，還有頂級饗宴組合，包含採熟客預約制的人氣后苑麻辣鍋四人套餐（價值$6,400）、牛吉燒肉高級雙人套餐（價值$4,400）。

慶凱撒衛浴40周年，購買登錄就抽富國島雙人來回機票。（圖／品牌業者提供）

