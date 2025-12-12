聖誕交換禮物送什麼？ 網熱議Top 10出爐
觀察近一年網友針對「聖誕交換禮物」的討論，「香水/香氛」榮登排行榜第一名。許多人認為香水、香氛蠟燭或小型擴香都能為生活增添儀式感，非常適合作為交換禮物。
送禮訣竅： 針對「送香氛蠟燭會爛嗎」的疑問，網友認為「可能太多人送了，所以少了驚喜感」，並強調「味道跟質感是關鍵」。建議購買時應挑選大眾化、味道不過分強烈的款式。
預算選擇： 許多知名品牌推出的小容量香水禮盒因包裝精緻且價格親民，成為預算有限時的理想選項。
零食是安全牌冠軍：包裝美、有創意就能引發熱議
聲量位居第二的「零食」，則被許多網友視為安全牌中的冠軍選手。
廣受歡迎： 只要包裝精美、風味特別，零食就是老少咸宜、送禮不踩雷的選擇。
增添樂趣： 有網友分享「餅乾交換禮物遊戲」的玩法，透過準備不同顏色的糖果或餅乾，進行互相搶奪的刺激遊戲，讓零食不僅能吃，也能增添交換禮物時的樂趣。
玩偶、吊飾人氣高：療癒品牌Jellycat成夢幻禮物
在其他熱門禮物討論中，「玩偶」與「吊飾/鑰匙圈」也獲得高人氣：
療癒玩偶： 英國療癒玩偶品牌 Jellycat 被網友頻繁提及，許多網友稱「遇到Jellycat毫無招架能力，抽到一定開心到爆」，顯示柔軟、可愛的玩偶仍是許多人心中的「夢幻禮物」。
小額首選： 「吊飾/鑰匙圈」因輕巧、實用，且款式多元，成為小額交換禮物的首選。
如果你還在煩惱今年該送什麼，不妨從這份網友熱議清單中汲取靈感，搭配一些巧思與精美包裝，一定能讓收禮者在拆開禮物的瞬間，感受到滿滿的心意。
更多新聞推薦
其他人也在看
大樂透頭獎衝1.9億！3生肖獲財神庇佑 意外之財不斷
大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎上看1.9億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、馬的人在這段期間受財神庇佑，財富機遇不斷找上門，有望實現財富飆升。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
雙12環保杯/保溫瓶推薦、交換禮物必買： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！聖誕限定色「草莓枴杖糖」Q爆了
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙12購物節推出買1送1、超殺特價，還有輸碼現折等眾多優惠...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！
這次都只挑「年度熱銷Top3」，不是小編說了算，而是靠實際銷量、網路呼聲、社群討論度一層層刷出來的真排行榜。能擠進前三名的都狠角色。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
行李箱推薦、雙12撿便宜！American Tourister 20吋+30吋限時$3199、Deseno柴語錄聯名款、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備，旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。趁著一年一度的雙12優惠，正好可以撿便宜！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／射手座準備收禮物！3星座單身族有艷遇
生活中心／綜合報導今日是12月11日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日射手將收到愛情禮物，另外3星座單身族也有好消息，金牛易有艷遇、處女座可提升桃花、魔羯座則是可結識異性。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理
隨著氣溫驟降，想喝熱湯、吃火鍋的慾望直線上升，現在正是升級廚房裝備的最佳時機。趁著雙12年末強檔優惠，快把這些「冬季料理神隊友」帶回家！象印更加碼抽iPhone17！無論是單身租屋族的快享鍋，還是家庭必備的水波爐、大容量鴛鴦鍋，都能讓你在寒冬中輕鬆端出暖心料理，工作再忙也能好好吃飯！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 15 小時前 ・ 發起對話
8連槓！大樂透1.9億搶不到…下周二上看2.2億元 二獎開1注在這縣市
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩第114000113期大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎獎金上看1.9億，中獎獎號為：「15、17、24、26、40、47」，特別號則為「3...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
吃鍋送肉！台中人專屬福利～這家鍋物憑身份證送5oz梅花豬，超多款飲料冰品任你拿
先前經過向上路一段的時候發現初美涮涮鍋的原址改開了一家新的火鍋叫做▸很秋鍋物◂，爬文了一下原來是從北部開下來的連鎖火鍋店，看了一下評價都還不錯，趁著朋友生日就揪來這裡吃火鍋啦！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
年末、新春家庭聚餐首選！全台19家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心 折扣74折起 尾牙公司聚餐吃起來
年末聚餐旺季即將來臨，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，中華料理總是百吃不膩。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
車難賣 錢歹賺 經銷商拒絕再玩 汽車銷售進入冰河時期？
關稅懸而未定，全球局勢多變，不確定因素四處充斥。2025年只是車市寒冬，更讓人懷疑是否進入冰河時期？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 17
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 83
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 15
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 13
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 232
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 7
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 39