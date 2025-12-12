聖誕交換禮物送什麼？ 網熱議Top 10出爐





觀察近一年網友針對「聖誕交換禮物」的討論，「香水/香氛」榮登排行榜第一名。許多人認為香水、香氛蠟燭或小型擴香都能為生活增添儀式感，非常適合作為交換禮物。

送禮訣竅： 針對「送香氛蠟燭會爛嗎」的疑問，網友認為「可能太多人送了，所以少了驚喜感」，並強調「味道跟質感是關鍵」。建議購買時應挑選大眾化、味道不過分強烈的款式。

預算選擇： 許多知名品牌推出的小容量香水禮盒因包裝精緻且價格親民，成為預算有限時的理想選項。

零食是安全牌冠軍：包裝美、有創意就能引發熱議

聲量位居第二的「零食」，則被許多網友視為安全牌中的冠軍選手。

廣受歡迎： 只要包裝精美、風味特別，零食就是老少咸宜、送禮不踩雷的選擇。

增添樂趣： 有網友分享「餅乾交換禮物遊戲」的玩法，透過準備不同顏色的糖果或餅乾，進行互相搶奪的刺激遊戲，讓零食不僅能吃，也能增添交換禮物時的樂趣。

玩偶、吊飾人氣高：療癒品牌Jellycat成夢幻禮物

在其他熱門禮物討論中，「玩偶」與「吊飾/鑰匙圈」也獲得高人氣：

療癒玩偶： 英國療癒玩偶品牌 Jellycat 被網友頻繁提及，許多網友稱「遇到Jellycat毫無招架能力，抽到一定開心到爆」，顯示柔軟、可愛的玩偶仍是許多人心中的「夢幻禮物」。

小額首選： 「吊飾/鑰匙圈」因輕巧、實用，且款式多元，成為小額交換禮物的首選。

如果你還在煩惱今年該送什麼，不妨從這份網友熱議清單中汲取靈感，搭配一些巧思與精美包裝，一定能讓收禮者在拆開禮物的瞬間，感受到滿滿的心意。

