聖誕交換禮物首選！6款「療癒系禮盒」推薦：ilapothecary解壓香氛、Aesop二重奏、PRADA 訂製精巧潤唇組
到了年末，除了熱鬧的派對與聚餐，或許我們更需要的是一段能讓身心靈徹底放鬆的時光。當你在思考該送什麼禮物給摯友、家人，甚至是辛苦了一整年的自己時，不妨選擇一份帶有「療癒」力量的禮盒吧！無論是透過香氣釋放壓力的精油、洗淨一身疲憊的沐浴品，還是滋養手部與雙唇的小物，這些禮物不僅是物質的給予，更是一份溫柔的陪伴與提醒：請好好照顧自己。本文精選了6款最具療癒感的聖誕禮盒，助你在寒冬中傳遞最暖心的祝福。
聖誕禮盒｜交換禮物推薦：ilapothecary 藍鬱晚香釋壓組
如果想送一份能讓心靈「深呼吸」的禮物，這組絕對是首選！以 No.27 藍鬱晚香系列全套香氛打造冬季舒壓氛圍，組合內含藍鬱晚香精油蠟燭(30cl)、空間噴霧(50ml)與精油滾珠(10ml)，以層層綻放的植萃香氣安定情緒，釋放壓力與緊繃感。快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、依蘭依蘭等自然氣息依序展開，讓空間沉靜，心也跟著輕盈，每一次呼吸都愉悅自在。是一套兼具香氛療癒與隨身護理的冬季節慶禮物，讓寒冬夜晚更溫暖、放鬆、充滿平衡感。
聖誕禮盒｜交換禮物推薦：ilapothecary 晚安好眠浴鹽組
對於有睡眠困擾的朋友，這是一份貼心的厚禮。以深層放鬆為靈感推出「晚安好眠浴鹽組」，主角為暢銷 No.28 紫晶鎂夢好眠浴鹽(400g)，以礦物能量鎂鹽、琥珀揉合安息香、穗甘松徹底放鬆身心復原能量、釋放肌肉的疲憊提升睡前儀式感。組合內含收納浴足袋與木柄不鏽鋼鍍鈦挖勺，讓冬夜泡澡或足浴更便利、更具質感，是寒冬必備的安眠系好禮。
聖誕禮盒｜交換禮物推薦：Aesop 溫情禮客 手部及身體二重奏
今年，Aesop 以「居心香映，隅隅生悅 」為主題，展現氣度非凡的慷慨姿態，推出迄今規模最盛大的季節性禮盒系列，針對各式空間悉心設計，提供滿足不同對象的送禮提案。在「溫情禮客」禮盒中包含兩款值得信賴的經典配方，適合展現溫暖貼心的待客之道：天竺葵身體潔膚露100 mL，以清新氣息提振心情與肌膚；賦活芳香護手霜75 mL，以柑橘、木質與草本交織的香調，賦予雙手肌膚保濕。
聖誕禮盒｜交換禮物推薦：LINLANG 送給好友的療癒限定組
這組禮盒是專為「洗淨身心靈」而設計的。結合了網路討論度超高的「沙棘植萃卸妝霜」與「豐盈淨化洗髮露」。透過日本專利淨化配方與天然植萃，深層去除頭皮異味與肌膚髒污，彷彿將一整天的鳥事與負能量通通洗淨，讓情緒回歸原廠設定。看著蓬鬆的髮絲與柔嫩肌膚，就能感受到自己被好好愛著。送禮同時幫對方細心打理身心靈的美好狀態，就是最體貼的療癒送禮哲學。
聖誕禮盒｜交換禮物推薦：PRADA 訂製精巧潤唇組
想送點時髦的小物？PRADA Beauty首度推出的潤唇組絕對能滿足你！今年PRADA以 2012 秋冬女裝時裝秀『ROMBO』圖案為靈感，PRADA Beauty 2025 首度呈獻【奇想幻境】聖誕禮贈包裝服務；更首次驚喜獻上【PRADA 訂製精巧潤唇組】內含精巧版熱賣明星#寶寶藍「莫測藍經典潤唇膏1.3g」隨膚溫自然粉嫩潤色、 「顛覆綠經典潤唇膏1.3g」霧面護唇妝效、打底修護，千元輕奢絕對是時髦入門交換送禮首選。
聖誕禮盒｜交換禮物推薦：INNISFREE 我的香氛護手霜組(閃耀版)
百元交換禮物的最佳選手！今年聖誕節慶就讓 INNISFREE 陪你閃耀整個假期，靈感來自閃爍的聖誕飾品、璀璨的節日燈光與亮粉光彩，人氣明星商品換上限定聖誕包裝，讓每一次保養都像在享受小小的派對儀式感。百元交換禮物首選這個護手霜組(閃耀版)，內含我的香氛護手霜 4 跳舞雛菊80ml、我的香氛護手霜 6 羞澀玫瑰80ml。
12月1日起，INNISFREE 全台門市(台北車站門市無特殊包裝服務)推出期間限定的「限量聖誕糖果包裝服務」，為節日增添更多溫暖又可愛的儀式感。凡單筆消費滿 1,000 元，即可以 59 元加購「聖誕糖果限量包裝」。澎澎的巨大糖果造型一眼就能感受聖誕氛圍，不論是送禮或自己收藏都超療癒；緞帶背帶設計更讓它能直接揹上身，瞬間成為冬季最吸睛的聖誕配件，也為聖誕打卡照增加一個可愛亮點。
