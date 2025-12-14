聖誕交換禮物！網友熱議「香氛」奪冠 「零食」安全牌





【NOW健康 陳如頤／台北報導】每年到了十二月，街頭巷尾瞬間充滿聖誕氣氛。從公司聚餐、朋友派對到家人團聚，「交換禮物」成為許多人年底最期待卻也最苦惱的環節。究竟該如何挑選，才能讓禮物既不失禮，又能讓對方眼睛一亮呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「聖誕交換禮物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的10大聖誕交換禮物有哪些。





▲網友熱議10大聖誕交換禮物。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



聖誕交換禮物榜首！ 網友熱議「香水／香氛」成首選



觀察近1年網友針對「聖誕交換禮物」的相關話題討論，可以發現「香水／香氛」榮登排行榜第1名。不少民眾認為，不論是香水、香氛蠟燭或小型擴香，都能為生活增添儀式感，因此非常適合作為交換禮物。不過，也有網友擔心「聖誕節交換禮物送香氛蠟燭會爛嗎」，掀起熱烈討論。

有網友直言「可能太多人送了，又都差不多，所以少了驚喜感」，也有人認為「味道跟質感是關鍵」，提醒每個人偏好的香味可能不同，購買時最好挑選大眾化、味道不過分強烈的款式，才能提高送禮的成功率。



另外，小容量香水也被許多人視為交換禮物的理想選項。許多知名品牌會在節慶前後推出包裝精緻的小容量禮盒，價格相較正常容量的香水更為親民，同樣成為近期社群上熱議的亮點，被網友認為是在預算有限時的送禮好選擇。



零食是「安全牌」 只要包裝美、風味特別就能獲青睞



至於位居第2名的「零食」，討論度同樣居高不下。許多網友認為，只要包裝美、風味特別，零食就是安全牌中的冠軍選手。



更有網友分享「餅乾交換禮物遊戲的玩法」，每個人準備各色（如：紅橙黃綠藍靛紫）的糖果或餅乾，再將相同顏色的零食同時拋出，互相搶彼此的零食，引起留言區驚呼「這個遊戲好像很好玩」、「下次聚會也可以來試試」、「最愛這種刺激的遊戲」，可見零食不僅老少咸宜，也能增添交換禮物時的樂趣。



療癒系玩偶大受歡迎 英國品牌Jellycat成夢幻首選



此外，許多人也討論送「玩偶」是否合適，其中更觀察到英國療癒玩偶品牌Jellycat在相關文章及留言中被頻繁提及。



如有網友詢問「聖誕交換禮物如果送Jellycat 收到的人會開心嗎」，掀起網友熱烈迴響「遇到Jellycat毫無招架能力，抽到一定開心到爆」、「這是什麼夢幻禮物」，可見柔軟的玩偶仍受大眾歡迎。同樣以可愛為特色的「吊飾／鑰匙圈」則因輕巧、實用，且款式多元，成為小額交換禮物的首選。



如果你還在煩惱今年該送什麼，不妨從網友熱議的聖誕交換禮物清單中汲取靈感，搭配一些巧思與包裝點綴，一定能讓收禮者在拆開禮物的瞬間，感受到滿滿的心意。



# 首圖來源／Freepik



