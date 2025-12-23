聖誕交換禮物！萬元內「輕珠寶」清單，高CP值聖誕限定款大公開





說到聖誕節，除了熱鬧非凡的交換禮物派對，你是否也想為辛苦了一整年的自己準備一份更有溫度、能陪伴長久的驚喜？「輕珠寶」正是介於快時尚飾品與高奢珠寶之間的完美選擇！本篇為你精選多款萬元內高 CP 值輕珠寶清單，讓你無痛入手精緻感，讓這份禮物不只是交換的驚喜，更是日常穿搭中最低調奢華的點睛之筆！

萬元內輕珠寶推薦：Swarovski

Chroma 水滴形耳環，NT$4,600 圖片來源：Swarovski

這對Chroma耳環採用鍍金設計，飾以透明方形水晶的迷你環圈上，一顆綠色梨形Swarovski鋯石懸垂而下，周圍環繞透明方形水晶，充滿活力的翠綠色調更是能為任何造型增添魅力。

Idyllia 水滴形耳環，NT$7,300 圖片來源：Sarovski

Idyllia 每只耳環都以多種色彩和色調呈現，並以金色調花莖和閃耀花瓣為特色，採用各種形狀的 Swarovski 水晶精心打造而成。這款耳環俏皮且戴法多變，也可以取下花朵圖案，單獨佩戴花莖耳環，讓你隨時都能變換造型！

萬元內輕珠寶推薦：agnès b.

BIJOUX 2025聖誕首飾系列，圖片來源：agnès b.

agnès b. 今年的聖誕首飾系列以精緻細膩的設計交織出節慶氛圍。融合層疊細鍊和閃耀星形水晶與柔潤小珍珠，就像冬夜裡繁星綻放的璀璨。手鍊及項鍊以三層和雙層細鍊呈現豐富層次，鍊身錯落有致地點綴珍珠、圓形與星形水晶，和標誌性b. Logo吊墜，細節精緻而優雅。採用925純銀鍍18K金，折射出柔和光澤，單獨佩戴即可提升日常裝束質感，展現充滿細節的法式風格。

Christmas Canopy 雙鍊珍珠手鍊，NT$7,580；Christmas Canopy 多層次項鍊，NT$7,980圖片來源：agnès b.

Christmas Canopy 星光垂墜耳環，NT$5,980；Christmas Canopy 戒指，NT$5,580圖片來源：agnès b.

系列中的流蘇耳環則以長短不同細鍊串接多樣墜飾。戒指由三環巧妙堆疊而成，可拆戴設計，自由疊搭或分別佩戴於不同指間，從華麗到清新簡約，都可以成為打造個性穿著的百搭飾品。

萬元內輕珠寶推薦：Les Néréide

胡桃鉗進行曲系列，圖片來源：Les Néréide

法國飾品品牌 Les Néréides 今年聖誕節以經典的芭蕾舞劇《胡桃鉗》為靈感，設計了帶有聖誕氛圍的胡桃鉗進行曲系列，不僅有聖誕餅乾、聖誕花圈造型的耳環，當家花旦「芭蕾舞伶」也換上白色與藍色舞裙，並以切割水晶或琺瑯蝴蝶結點綴。

胡桃鉗進行曲 聖誕餅乾耳環，NT$5,000；胡桃鉗進行曲 胡桃鉗與迷你芭蕾耳環，NT$6,100圖片來源：Les Néréides

胡桃鉗進行曲-迷你芭蕾手鍊，NT$3,500；胡桃鉗進行曲 胡桃鉗進行曲手鍊，NT$7,700圖片來源：Les Néréides

萬元內輕珠寶推薦： Pandora

聖誕系列，圖片來源：Pandora

Pandora 今年將充滿聖誕節氛圍的可愛角色變成了可愛吊飾！從靈動俏皮的精靈、經典款式全新演繹的鏤空聖誕樹、聖誕花圈、聖誕鈴鐺等，濃濃的節慶氛圍戴上身，絕對能打造最閃耀吸睛的佳節造型。

靈動聖誕精靈串飾，NT$2,480；聖誕樹串飾，NT$1,580圖片來源：Pandora

聖誕花圈雙墜吊飾，NT$2,480；聖誕鈴鐺吊飾，NT$2,480圖片來源：Pandora

萬元內輕珠寶推薦： APM Monaco

HIVER 系列珠寶。圖片來源：APM Monaco

APM Monaco 最新 HIVER 系列珠寶將大自然的冬日奇景化為永恆的飾品！設計師運用細膩的 925 純銀搭配密鑲手工鋯石，精準地復刻出冰晶折射出的幾何光影，無論是線條俐落的 Ice 戒指，還是如同流動雪花的 Flocons de Neige 吊墜，都展現出摩納哥式的現代時髦感。

Ice手鍊，NT$9,300；愛心可調節手鍊，NT$3,400圖片來源：APM Monaco

愛心可調節項鍊，NT$4,700；Enlacé圈形耳環，NT$6,800圖片來源：APM Monaco

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

