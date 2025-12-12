聖誕亮燈、日落海灘派對、跨年倒數 蘇梅島W酒店派對不停歇

記者李鴻典／台北報導

迎接年度最熱鬧的節慶時刻，蘇梅島W酒店以一系列精心策劃的派對、主題饗宴與沉浸式體驗，引爆島上節日氛圍。從海濱佳餚到跨年倒數盛典，酒店以指標性的 W 能量打造專屬於潮流旅人的節慶旅程不僅亮眼、時尚、更是難以忘懷。節慶活動將自 2025 年 12 月 20 日正式登場，由酒店經典的 EXOTICA x 聖誕樹亮燈儀式揭開序幕。日落時分，賓客受邀在微醺光影下相聚小酌，感受節日綻放的璀璨能量。夜幕降臨後，熱力延續至海灘，海灘燒烤日落派對結合現場音樂、道地美味的泰式料理與沁涼海風，勾勒出專屬蘇梅島的迷人夜色。

蘇梅島W酒店精心策劃派對、主題饗宴與沉浸式體驗。

節慶週期間，旅客可依個人步調探索酒店多元的 STAY ACTIVE 體驗計畫，從SUP 瑜伽課程、高強度間歇訓練、泰拳、皮拉提斯到舒緩身心的聲療課程，為假期注入滿滿能量。小旅客同樣有專屬精彩活動：薑餅屋裝飾、椰子彩繪、沙堡創作與趣味尋寶等遊戲，讓全家大小都能沉浸於節慶旅程的歡樂氛圍。

旅客可依個人步調探索酒店多元的STAY ACTIVE體驗計畫。

美食更是不容錯過的節慶的主角。Namū 餐廳將於 12 月 20 日至 30 日期間推出限定「節日五重奏」體驗，以五道精緻日式料理開啟味蕾旅程；由主廚 Daniel 匠心打造的佳餚融合現代料理手法與經典日式傳承，呈現細膩而層次豐富的節慶風味。現場雙人樂團演奏搭配海濱氛圍，更為餐席增添優雅而浪漫的節慶氣息。

美食更是不容錯過的節慶的主角。

12 月 24 日平安夜，The Kitchen Table 餐廳將化身為璀璨「星光聖誕夜」派對現場，以豐盛佳餚與現場表演揭開節慶序幕。歡樂氣氛延續至 12 月 25 日的「雪橇鈴鐺早午餐」，旅客可在輕快樂音與節慶氛圍中自在品味料理，度過一段無拘無束、充滿節日愉悅的美好時光。節慶熱潮於年末逐步推向高峰，12 月26日當天，WOOBAR 將以 EXOTICA 主題派對點燃夜色，結合活動限定調酒、DJ 演出與火焰秀，打造一場魅惑四溢的島上夜宴；緊接著在 12 月 27 日，在海灘狂歡的「日落派對」將再度登場，於浪聲與夕陽間延續假期的激情律動。

海濱佳餚。

跨年夜當晚，酒店將推出兩場別具風格的饗宴體驗。Namū 餐廳以主題套餐呈獻和牛、松露、海膽、鵝肝與魚子醬等頂級食材，帶來細膩奢華的味蕾旅程；The Kitchen Table 餐廳則以普吉島龍蝦、戰斧牛排、手作壽司等豐美料理打造盛大晚宴，為賓客揭開跨年前夕的極致饗食序章。

跨年夜的高潮將在酒店指標性的 WOOBAR 跨年倒數派對中引爆。知名 DJ 與音樂製作人 Armando Mendes 將力壓全場，領銜打造震撼全島的節奏能量。伴隨絢麗煙火、暢飲特調與多款時尚桌席套餐，派對為追求極致 W 風格的團體賓客獻上一場非同凡響的跨年盛典。

蘇梅島W酒店引爆節慶，15天不停歇的派對與饗宴登場。

旅客們可於 1 月 1 日以慵懶早餐輕鬆揭開 2026 年的全新篇章，於貝利尼調酒、起泡酒與豐盛晨間料理的陪伴下，享受慢步調的度假時光。節慶氣氛也將在 1 月 3 日延續，新年首場「日落派對」 將再度登場，於夕陽與海風中為新年旅程點亮第一道精彩。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

