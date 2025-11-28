聖誕佈置好噴錢！聖誕樹漲2成、LED燈貴15% 民眾有感

人工聖誕樹價格調漲20%。（圖／TVBS）

隨著聖誕節腳步逼近，民眾紛紛開始採購節慶裝飾，卻發現今年價格普遍上漲。人工聖誕樹較去年上漲約20%，150公分的聖誕樹從去年1000元漲至今年1200元；燈飾也漲了約15%，每條價格增加約60元。業者表示，漲價主因來自關稅提高、工資上漲，以及石油價格攀升導致塑料和電線等原材料成本增加。

五彩繽紛的聖誕裝飾為節日帶來濃厚的氛圍，但今年的裝飾品價格讓民眾感到吃驚。有民眾表示，單買一棵聖誕樹就花了將近4000元，比預期高出許多。另一位民眾也感嘆價格明顯上漲，原本預計只需花費一半的金額，但加上其他裝飾可能要花到6000多元，讓他直呼「嚇死我了」。

燈飾價格今年調漲15%。（圖／TVBS）

聖誕裝飾批發零售業者解釋，漲價的主要原因包括關稅和工資上漲，以及石油價格上升。由於這些裝飾品多以塑料製成，而塑料是石油的衍生產品，加上電線使用的銅鋁材料價格也上漲，因此燈飾漲幅大約在15%左右。相較之下，其他裝飾品如球果、聖誕襪和花圈等價格則與去年相近。

今年市場上還出現了特別的聖誕商品。某超商推出了雪白色毛絨絨的聖誕樹置物盒，還可搭配超商與美國人氣彩虹熊聯名的別針，這些別針可以別在聖誕樹上，或是將喜歡的玩偶放在置物盒內，吸引了不少民眾搶購。然而，由於是限量販售，許多人跑了好幾家門市都買不到。

超商推出的聖誕樹吸引民眾搶購。（圖／TVBS）

超商店員表示，僅在他的工作班次中，就已有十多位顧客詢問這項商品的到貨時間。店員坦言無法確定後續是否還會有貨，也不清楚確切的進貨時間，讓想購買的民眾只能碰運氣。即使面對漲價和限量商品的挑戰，民眾仍熱衷於準備聖誕裝飾，展現濃厚的節慶氣氛。

