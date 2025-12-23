聖誕佳音暖病房 胸腔病院陪伴病人過溫馨佳節

胸腔病院陪伴病人過溫馨佳節。（圖：胸腔病院提供）

▲胸腔病院陪伴病人過溫馨佳節。（圖：胸腔病院提供）

聖誕節前夕，衛生福利部胸腔病院於23日在住院大樓大廳舉辦溫馨的病房聖誕活動，透過音樂、手作與陪伴，為住院病人帶來節慶的祝福與暖意，讓醫院空間洋溢著溫柔而歡樂的氣氛。

活動一開始，由院內員工拉著二胡，現場演奏聖誕報佳音曲目，悠揚的琴聲在大廳中緩緩流轉，吸引不少病人與家屬駐足聆聽。熟悉又溫暖的旋律，為寒冷的冬日增添一份撫慰人心的力量，也讓病人暫時忘卻治療的辛苦。

隨後，副院長張自強在志工的陪同下，指導住院病人參與包裝聖誕禮物與書寫賀卡的職能治療活動。透過簡單的手作過程，病人親手完成屬於自己的節慶作品，將祝福寫進賀卡中，傳遞給自己、家人或醫療人員。活動設計兼顧操作性與趣味性，讓不同身體狀況的病人都能安心參與，感受動手完成作品的成就感與節慶的溫馨感。

院長黃紹宗表示，聖誕節不只是節慶，更是一個傳遞關懷與希望的時刻。透過音樂與手作活動，希望陪伴病人在住院期間感受到溫暖支持，也有助於情緒放鬆與心理調適。活動現場同時準備小點心，讓參與者在輕鬆的氛圍中共享佳節的喜悅。

不少病人表示，能在住院期間參與這樣的活動，感到特別感動，也讓聖誕節多了一份難忘的回憶。胸腔病院未來也將持續透過多元關懷活動，陪伴病人走過治療歷程，讓醫療不只是照顧身體，更照顧人心，有溫暖的專業。