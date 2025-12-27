聖誕假期交易清淡 美股三大指數小跌、台積電ADR漲1.35％

美股三大指數週五小跌作收，中止先前5個交易日的上漲走勢。（示意圖：motion elements）

美國聖誕假期影響市場交投，美國股市週五在清淡交易中自歷史高點小幅拉回，三大指數終場小跌作收，中止先前5個交易日的上漲走勢，不過整體仍維持本週漲幅。台積電ADR勁揚1.35%，收在302.84美元。

美股週五收盤，道瓊工業指數終場下跌20.19點、跌幅0.04%，收在48710.97點。標準普爾500指數下跌2.11點、跌幅0.03%，收在6929.94點。那斯達克指數下跌20.21點、跌幅0.09%，收在23593.10點。半導體族群表現相對穩健，費城半導體指數上漲3.273點、漲幅0.05%，收在7207.641點。

焦點個股方面，AI（人工智慧）晶片大廠輝達同意以200億美元（約新台幣6300億）現金收購高效能人工智慧加速晶片設計商Groq，輝達週五上漲了1%。其他大型股特斯拉下跌2.10%，蘋果跌0.15%，微軟跌0.06%，Meta跌0.64%，Alphabet跌0.22%，亞馬遜上漲0.16%。

根據路透社報導，投資機構Carson Group首席市場策略師德崔克表示，美股近來出現一波強勁的5日漲勢，週五只是聖誕假期後喘一口氣。目前仍處於所謂「聖誕老人行情」期間，時間涵蓋今年最後5個交易日與新年首2個交易日，他們認為後續行情仍有些偏向上行。