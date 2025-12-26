聖誕假期仍擾台？ 大陸高空氣球飄過南部上空

國防部今（26）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，25日聖誕節雖然只有個位數的機艦在台海周邊侵擾，但大陸再度施放高空氣球，並飛越台灣本島上空。

大陸高空氣球示意圖。(圖/美聯社)

根據國防部公布的資料，12月25日6時到26日6時，總共偵獲解放軍機2架次及解放軍艦6艘，持續在台海周邊活動，不過大陸軍機均未跨越海峽中線。

在台灣海峽中線以西，12月25日14時55分到17時，有主戰機2架次，全部都在中線以西活動。

(圖/國防部)

此外，大陸在海峽中線南端又施放空飄氣球，國軍於晚間21時20分同時偵獲2顆氣球。第一顆出現在台中西南135浬處，飛越台灣南部上空後，於12月26日0時45分消失。另一顆則出現在台中西南156浬處，同樣飛越台灣南部上空後，於12月26日0時50分消失。

