聖誕假期來臨 全球3億人次搭飛機出行 亞洲最繁忙航線在這一國

聖誕假期間，全世界最繁忙的兩個機場將是杜拜和美國的亞特蘭大，圖為杜拜的阿聯酋航空。（攝影／鄭國強）

英國《金融時報》報導，全球各家航空公司迎接有史以來最繁忙的聖誕假期，業界嚴陣以待，迎接創紀錄的需求，預計全球超過3億人次在節日期間乘飛機出行。

航空數據平台OAG預計從12月15日至1月4日，來自前40大客源國的旅客人數將達到3.09億人次，比去年同期增長約4%。40大客源國以美國為首，還包括中國、印度、巴西和墨西哥，這些強勁需求成長預計將推動成長。

2026年航空業載客預計再成長

這次復甦顯示航空旅行需求回升，此前航空旅行曾在新冠疫情期間，遭受重創。目前，國際航空運輸協會（IATA）預測，儘管存在貿易緊張局勢和經濟擔憂，但預計2026年有超過52億人次的旅客搭乘飛機出行。

英國民航局本周表示，預計聖誕節（12月25日）之前7天，英國機場的旅客將達到創紀錄的300萬人次。

「我們現在的旅客人數比以往任何時候都多，預計將迎來歷史上規模最大的聖誕旅行季。」英國民航局局長塞琳娜·查達（Selina Chadha）表示。

在英國，12月19日（星期五）是單日最繁忙的一天，估計有46萬人次出行。聖誕節當天，預計約有16萬人次出行，比去年增加13%，比10年前增加72%。

「由於客流量大，加上冬季可能出現惡劣天氣，航空業在每年的這個時候都會非常忙碌。」查達表示。

英國成為歐洲最大的客源市場

OAG的數據顯示，預計12月15日至1月4日期間，將有約960萬人次從英國出發出行，使英國成為歐洲最大的客源市場，超過西班牙、義大利和德國。

OAG表示，在美國，預計這3周內將有7,000萬人次出行。最繁忙的4家航空公司將是美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空，每家航空公司在3周內運送的旅客人數將超過1300萬人次；其次是歐洲的廉航瑞安航空（Ryanair），預計運送約1100萬人次。

最繁忙的兩個機場將是杜拜（100%的旅客為國際航班）和美國的亞特蘭大（超過90%的旅客為國內航班）。

預計最繁忙的單一航線將是南韓濟州島至首爾航線，客流量比去年同期增加三分之一。第二繁忙的航線將是越南河內至胡志明市航線，客流量增加29%，達76萬人次。

OAG分析師約翰·格蘭特（John Grant）表示： 「航線在最繁忙的機場佔據主導地位。」

聖誕節是全球最繁忙的旅行季節之一，由於系統不堪重負，航班經常出現延誤和取消，航空公司本身的失誤也會加劇這種情況。

全球航空公司「客座率」創新高

印度廉價航空公司靛藍航空（IndiGo）將成為聖誕節期間最繁忙的航空公司之一，但是由於無法滿足關於飛行員休息時間的新規定，該公司被迫取消2000多個航班。

自新冠疫情以來，航空業已基本復甦。由於波音公司強制減產以及空中巴士出現供應鏈問題，導致新飛機交付量減少，使得全球航空公司「客座率」（即座位佔用率）提升至歷史新高。

國際航空運輸協會（IATA）預測，航空業整體獲利將從2025年的395億美元增加到明年的410億美元。產業遊說團體總幹事威利·沃爾許（Willie Wals）表示，考慮到航空業遭遇諸多不利因素，包括航太航空製造商供應鏈瓶頸導致成本上升、地緣政治衝突、全球貿易低迷以及日益沉重的監管負擔，客座率升至新高，「無疑是個令人振奮的消息」。

沃爾許認為，航空公司已成功建立對抗衝擊的業務韌性，從而實現穩定的獲利能力。

(原始連結)





