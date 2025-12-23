聖誕假期冷颼颼！鄭明典1圖示警：北極冷空氣將直衝台灣

明(24)天下午起將有一波強冷空氣南下，現在北極圈往外有4個突出的分支，其中一個分支的冷空氣外散朝台灣靠近。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 明(24)天下午起將有一波強冷空氣南下，對此，前中央氣象局長鄭明典表示，現在北極圈往外有4個突出的分支，明天晚上西伯利亞貝加爾湖的冷空氣就會朝台灣方向南下，提醒「台灣將出現低溫的天氣型態」。

氣象署表示，明天東北季風增強，北部、東北部率先轉涼，其他地區也是越晚越涼，普遍低溫約16到19度，尤其中南部白天都還有25、26度高溫，有些微日夜溫差；25、26日大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花地區「轉冷」，其他地區早晚也很有感，尤其是25日晚到26日是這波冷氣團最強的時間西半部低溫約13到15度，東半部16到18度，局部空曠地區可能更低。

對此，鄭明點在臉書上PO出明天下午8點的預測圖指出，從500百帕高度場來看，在西伯利亞貝加爾湖附近出現深深的脊場，脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，這個位置的脊場，冷空氣傳送放像正好是往台灣方向來，這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態。

不過從圖中可以看到，中緯度環繞北極一圈，其中現在白灰色的冷區，是由北極圈往外主要有4個突出的分支，這是波數4結構；如果是波數3結構(3個突出的分支)，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

