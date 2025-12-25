聖誕假期活動滿檔爭取支持 林俊憲展現親和力及高人氣

林俊憲與市議員黃麗招合辦親子同樂活動，現場安排魔術泡泡秀等親子互動表演，吸引許多家長攜帶孩子踴躍參與。林俊憲親切與大小朋友互動、合影，展現親民形象，也讓不少家長直呼「很接地氣」，活動現場充滿歡笑聲與聖誕節氣氛。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 聖誕假期期間，民進黨台南市長初選持續升溫，立法委員林俊憲行程滿檔，今（25）日從上午市場掃街、下午親子同樂活動到晚間國片電影包場，一整天馬不停蹄走進市民生活，展現高度親和力與穩定累積的高人氣。

林俊憲上午前往中西區鴨母寮市場掃街拜票，由市議員周嘉韋、沈震東陪同，並有邱莉莉議長服務團隊一同參與，沿途向攤商與市民親切問候，不少民眾主動加油打氣、要求合影，氣氛熱絡。林俊憲也在市場中傾聽攤商對市政的意見，強調市政工作必須從市場、從市民最真實的日常生活出發，傾聽民意。

下午，林俊憲轉往安南區，與市議員黃麗招合辦親子同樂活動，現場安排魔術泡泡秀等親子互動表演，吸引許多家長攜帶孩子踴躍參與。林俊憲親切與大小朋友互動、合影，展現親民形象，也讓不少家長直呼「很接地氣」，活動現場充滿歡笑聲與聖誕節氣氛。

晚間，林俊憲再出席國片《大濛》電影包場活動，與支持者一同觀影交流。《大濛》獲得金馬獎多項大獎肯定，口碑亮眼。林俊憲表示，支持優質國片不僅是支持台灣文化創作，劇組在鹽水的岸內影視基地搭景拍攝，更是台南文化軟實力的展現，希望透過實際行動支持，讓更多市民看見台灣影視作品的無限可能。

林俊憲指出，無論是市場掃街、親子活動或到電影院欣賞國片，都是市民生活的一部分。未來也將持續走入不同場域，廣納各界聲音，提出貼近民眾需求的市政藍圖，用行動回應市民期待。

