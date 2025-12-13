聖誕傳愛 教會捐發票傳愛 共享親子樂

耶穌基督後期聖徒教會南高雄支聯會於昨（十三）日舉辦《二○二五聖誕傳愛》活動，以不同形式邀請社區家庭同樂參與並傳遞愛心，由教會慈助會姊妹發揮才能，於二○二五年起編織毛帽與圍巾超過二百件，並捐贈給華山基金會；當日同步舉辦捐贈儀式並辦理精彩社區活動，從兒童聖誕劇、闖關市集、社區互動有獎徵答以及互動舞蹈、戶外伯利恆遊行、報佳音快閃以及胖叔叔說聖誕故事等活動，讓民眾下午沉浸在開心的時光中，透過耶穌基督精神、傳愛等活動建立更深厚溫暖的家庭關係。

教會活動熱鬧多元，在闖關市集方面提供有重視家庭關係的家譜遊戲、提供防災概念的七十二小時急救包、食物儲藏、個人自立發展，也辦理瑜珈課程、雪花熱縮片DIY、烙畫體驗、健康以及邁向成功講座等活動，民眾互動體驗相當開心，也獲得美好的家庭時光。

耶穌基督後期聖徒教會南高雄支聯會黃献宗會長表示，在聖誕節教會在各區都會籌備不同形式以耶穌基督精神為核心的活動，這次南高雄支聯會以及鼓山支會女青年以傳愛為概念，用不同形式傳愛表達愛，編織了超過二百件毛帽圍巾送進華山基金會，讓獨居者能在寒冷的冬天獲得保暖。

另外，邀請社區朋友共同到教堂來同歡，我們有多場活動可以幫助自己獲得健康快樂也促進家庭關係，希望每位參與者能在基督精神中感受到支持與力量。