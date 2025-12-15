「聖誕傳愛」！藝起來 南港Q版警娃萌發聲打詐！

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺北市政府警察局南港分局本著「預防為先、偵防並重」理念，特與基督教南港區教會合作，舉辦「聖誕傳愛-嘉年華會」，「識詐」預防犯罪宣導活動。

南港分局分局長許城銘(中)與南港區區長許純綺(左四)率各南港區里長共同打詐宣導。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

本次活動於114年12月14日14時至17時，在本轄南興公園舉行，由本分局分局長許城銘率領「打詐南港隊」至現場實施「識詐」、「婦幼」、「交通」等預防犯罪宣導活動；參與單位有南港區公所、南港各里辦公室、台灣世界展望會、基督教芥菜種會、南港區社區大學、加倍愛全人關懷協會、基督教中華信望愛基金會等單位，另有多位民意代表、藝人及主播，參與本次盛會；活動現場由Q版警察娃娃配合與民眾互動外，並透過「無敵打詐套圈圈」小遊戲，與現場民眾交流，加深預防犯罪知能，以分齡分眾方式傳達各項防制詐騙的方法，達到寓教育樂、防制犯罪最佳效果。

臺北市市長蔣萬安(中)、市議員闕梅莎(左五)、立委李彥秀(左四)蒞臨現場，挺警打詐。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

南港分局分局長許城銘表示，藉由本次與基督眾教會「聖誕傳愛-嘉年華會」時機，辦理全民「識詐」預防犯罪宣導活動，讓來參加教友及貴賓更加瞭解易發犯罪的誘因，進而能深入民眾心中，強化自我防衛能力，建立預防各項犯罪的正確觀念。

南港分局分局長許城銘(左三)、臺北市議員吳世正(左四)、藝之星教會牧師宋達民賢伉儷共同打詐宣導。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

