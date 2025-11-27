聖誕儀式感拉滿！台南遠東香格里拉「光」之樹明日點燈 交響樂團助陣

台南遠東香格里拉將於本週五舉辦年度點燈活動，在聖誕樂曲的陪伴下與賓客一同迎接溫馨佳節。圖／台南市民交響樂團授權｜台南遠東香格里拉提供

迎接年末溫馨節慶，台南遠東香格里拉飯店今年以「璀璨耶誕」為主題，將於明（28日）晚間舉辦「耶誕點燈音樂會」。現場不僅打造高達6米8的巨型聖誕主樹，更邀請台南市市民交響樂團現場演奏，為府城揭開浪漫的節慶序幕。除了視覺與聽覺的饗宴，飯店內多間餐廳與烘焙坊亦同步推出一系列應景美食與外帶禮盒，搶攻歲末聚餐與送禮商機。

今年飯店的節慶佈置以「光」作為核心設計概念，象徵希望、祝福與對新年的美好展望。位於一樓大廳中央的6米8巨型聖誕樹，選用紅、金、暖白三色進行妝點，搭配精緻吊飾、閃耀燈串，以及金色麋鹿與雪橇造景，營造出宛如冬季童話般的氛圍。從飯店入口延伸至公共空間，皆換上濃厚的節慶裝飾，讓旅客一踏入飯店便能感受到滿滿的儀式感。

眾所矚目的「聖誕點燈音樂會」將於11月28日晚間在大廳盛大登場。活動於晚間六點三十分展開，由台南市市民交響樂團演奏多首經典聖誕樂曲，將大廳轉化為節慶音樂殿堂。晚間七點整，聖誕樹頂端象徵希望之光的「希望之星」將在樂聲中正式亮起，搭配璀璨的燈光特效，如同星光灑落，宣告璀璨聖誕季正式啟動。

配合佳節氣氛，飯店餐飲團隊也推出多元選擇。一樓外賣商店「品香坊」獻上國王派、櫻桃巧克力柴薪蛋糕、史多倫等經典歐式烘焙；另有售價4,280元的火雞外帶禮盒，搭配蔓越莓醬與多款配菜，適合家庭聚會。餐飲部分，「醉月樓」推出精緻雙人套餐5,980元，主打高樓景致與江浙料理；「遠東Café自助餐廳」提供豐富的中西日式自助饗宴，每位1,180元起。

此外，「THE MEZZ牛排龍蝦館」推出1,280元起的西式佳節套餐，從前菜到甜點皆融入節慶巧思。「大廳茶軒」則推出880元的聖誕下午茶套餐，以及熱紅酒、熱奶油蘭姆酒等節慶限定調飲，每杯380元。每週五晚間八點更安排樂手現場演奏，以溫暖旋律延續佳節氛圍。

