「聖誕光臨苗栗．點燈幸福之夜」溫暖登場 攜手苗栗浸信會點亮平安與希望

為迎接一年中最溫暖的節慶時刻，苗栗縣政府昨十七日下午五時在苗栗浸信會舉辦「二0二五耶誕光臨苗栗．點燈幸福之夜」，由苗栗縣教會發展策略聯盟、苗栗浸信會及卓蘭神召會協辦，集結社區居民、青年學生與教會弟兄姊妹，在充滿愛與祝福的氛圍中共同歡度耶誕。

今年活動特別規劃耶誕點燈祈福儀式、詩歌祝福、親子互動與耶誕愛宴等多項節目，期望透過光明象徵與節慶分享凝聚社區情感。傍晚由貴賓共同啟動主燈，璀璨光芒象徵和平、盼望與喜樂的來臨，隨後大家一同祈禱祝福，為家庭、青年及所有與會者獻上平安祈願，場面溫馨感人。

晚會節目內容豐富，包括兒童客語舞蹈、小衛星詩歌祝福及教會四語詩歌合唱，以童聲與多語合聲帶來滿滿的節慶能量。此外，大小朋友最期待的耶誕老公公也驚喜現身分送糖果，讓活動氣氛更加熱鬧歡愉。

今年特別打造的「耶誕光廊」成為拍照焦點，只要拍照打卡即可獲得限量小禮物，吸引許多民眾駐足留影。光廊展示將持續至十二月二十五日，歡迎大家前往拍照、分享溫暖。

活動現場準備了多樣化且深受大人小孩喜愛的茶點與輕食，參與民眾在燈光與音樂的陪伴下，一邊享用美味點心、一邊感受濃厚的耶誕節氛圍，透過此次活動讓居民在繁忙生活中能夠放慢步調，與家人朋友共享難得的歡聚時光，並在互相祝福中傳遞節慶的溫暖與喜悅。

苗栗縣政府表示，透過耶誕點燈活動，居民在燈光與音樂的陪伴下，體驗節日的喜悅與祝福，也能感受現場溫馨氛圍，期盼大家在這份溫暖中感受到幸福與陪伴，共同迎接充滿希望。