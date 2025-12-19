聖誕光雕點燈 金色水岸亮晶晶

「淡水金色水岸聖誕光雕」將於二十日晚起溫馨點燈，金色禮物緞帶光雕閃耀於草地勾勒浪漫冬夜。（新北高灘處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市淡水冬季最受矚目的「淡水金色水岸聖誕光雕」將於二十日起溫馨點燈，活動持續卅七天至明年一月廿五日，每晚六時至十時在淡水金色水岸璀璨展演；市府高灘地處表示，今年以「溫馨、浪漫、童趣」為主題，打造六大光雕互動場景，結合河岸景觀與燈光藝術，營造兼具夢幻意象與故事性的聖誕夜景。

高灘處指出，走進淡水捷運站後方的金色水岸，首先映入眼簾的是今年最具甜蜜氣息的主題燈區「光聚甜心時光」，以高達八公尺的聖誕樹為主角，搭配環繞周邊的薑餅人守衛隊光雕與繽紛暖色燈光，營造洋溢幸福感的節慶氛圍，預料將成為情侶、親子與好友拍照打卡的熱門亮點。

廣告 廣告

「淡水金色水岸聖誕光雕」將於二十日晚起溫馨點燈，其中高達八公尺的聖誕樹增添耶誕節趣味。 （新北高灘處提供）

現場並規劃象徵祝福的「晶緞心願盒」、趣味互動的「雪人抱抱」、充滿童話質感的「拐杖屋物語」，及今年全新推出的「星耀漫步時光」與宛如光隧道般的「星光聖誕道」，適合親子家庭、情侶及好友同遊，在漫天光影中感受濃厚聖誕氣息。

高灘處長黃裕斌表示，金色水岸除六大聖誕主題光雕外，為迎接二０二六年到來，特十三分十四秒的跨河煙火秀；將有超過三萬發煙火及十二款限定特殊造型煙火將在夜空綻放，邀請市民朋友共赴淡水，一同迎接嶄新一年。

黃裕斌表示，今年金色水岸廣場也將有一名「神秘可愛角色」驚喜亮相，融入聖誕光雕增添趣味敬請期待。