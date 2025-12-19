聖誕別再送雷物！三星快閃折破萬、iPhone現砍快4千

記者李鴻典／台北報導

大街小巷充滿浪漫的聖誕氣氛，交換禮物的話題也再度升溫。迎接聖誕節到來，傑昇通信自12月18日至12月21日推出「聖誕先買給自己」限時回饋活動，涵蓋市面上最熱門的旗艦機、平板與智慧手錶，iPhone 17 Pro Max直降2,910 元、三星Galaxy A56下殺59折、以及三星Galaxy Z Flip7最高現折11,910元。

傑昇通信聖誕快閃，iPhone 17 Pro Max降近三千。

蘋果迷最期待的iPhone折扣依然是關注焦點。具備頂尖錄影與性能表現的iPhone 17 Pro Max（256GB），原價高達44,900元，活動期間傑昇通信直接大砍價格，空機價直降2,910元，僅需41,990元就能入手；如果覺得Pro系列門檻太高，標準版iPhone 17（256GB）則是更加親民的選擇，結帳依定價再給6%回饋，特惠價只要27,990元。除了手機之外，行動生產力神器 iPad Air 11 M3 WiFi（128GB）也祭出85折，空機價格來到16,990元。

這次三星旗艦機的降價幅度更是讓人無法直視，原價34,900元的Galaxy S25+（12GB/256GB），傑昇通信現折11,010元，優惠價格來到超甜的23,890元；喜歡摺疊手機時尚感的朋友，更不能錯過Galaxy Z Flip7（12GB/256GB），聖誕活動限時現省11,910元，換算下來空機價只要23,990元。只要購買這兩款年度旗艦不僅價格殺到見骨，還可以額外獲得價值3,900元的Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間使用半年。

傑昇通信聖誕快閃，三星Galaxy A56現賺7千，只要9,990元。

全家人都適合使用的平板OPPO Pad SE WiFi（4GB/128GB），結帳限時下殺77折，不用五千元就能把大螢幕平板帶回家；而近期討論度極高的人像攝影大師OPPO Find X9（12GB/256GB），憑藉其優異的影像系統與強悍性能，活動期間78折，活動價22,490元，購機並回原廠登錄，就能額外領取價值7,000元的延長保固與螢幕意外保障一年。

OPPO Find X9聖誕優惠省$6,500。

想找免萬元手機？主打輕薄時尚設計與多功能拍攝的OPPO Reno14 F（12GB/256GB），原價13,990元，聖誕回饋價只要8,590元，就能擁有規格均衡、穩定續航的日常用機；另一款國民神機三星Galaxy A56（8GB/256GB）更是展現出驚人的折扣力度，原價16,990元，活動期間激殺59折，直接現賺7,000元，空機價9,990元。

傑昇通信聖誕優惠機型。

地標網通「聖誕送禮全攻略」，祭出 Apple 耳機 67 折、平板 75 折等超殺優惠。

地標網通「聖誕送禮全攻略」，祭出小米手環51折$699入手、蘋果耳機67折、iPhone降幅等限時超狂價。

千元以下交換禮物：同事眼中的「懂送」大神

300-500元預算： 「小米磁吸行動電源 6000」（下殺 41 折） 特價僅 $399（原價 $995）。實用度滿分，外型簡約時尚，不僅男女通吃，更是年末聚會中「絕對不會被轉送」的搶手貨。

500-1000元預算： 「小米手環 9 NFC」（下殺 51 折） 特價 $699（原價 $1,395）。不到 700 元就能送出具備健康監測與門禁支付功能的智慧穿戴裝置，看起來貴重，荷包卻很輕鬆。

進階首選（千元有找）： 「小米手環 10」 特價 $999（原價 $1,199）。想送最新科技產品又想嚴守千元預算？這款剛剛好，不用一張小朋友就能送出最新一代的智慧穿戴裝置，誠意與 CP 值兼具。

地標網通精選千元以下交換禮物。

萬元以下高 CP 值禮物：送小孩、長輩的最佳選擇

最新 iPad 萬元有找： 蘋果最新款 Apple iPad 11 2025 WiFi (128GB) 原價 $10,900，地標聖誕價只要 $9,990（92 折）。免萬元即可入手最新蘋果平板。

三星平板追劇神器： Samsung Tab A9 LTE (4G/64G) 原價 $6,490，祭出破盤價 $4,990（77 折）。不用五千就能擁有大螢幕平板，CP 值爆表。

健康守護神 Apple Watch SE GPS (40mm) ：原價 $7,990 ，地標聖誕價 $7,490（95 折）。具備全方位健康偵測功能。

Apple 耳機（最低 67 折起）： 蘋果原廠耳機是許多年輕學子的夢幻逸品。地標網通祭出最低 67 折 優惠。

萬元內賣爆神機 Samsung A56： 奪下最新安卓銷售冠軍的 Galaxy A56 (8G/256G) 只要 $9,990（原價 $16,990），具備防水與大電量。現在買再送 16,800元維修金。

不用4,000元就可以帶回家！ 紅米14C ：超值下殺不等人，地標聖誕價只要 $3,690（原價 $5,499），配備大螢幕大電池、流暢120Hz更新率、5000萬畫素主鏡頭。

地標網通針對萬元以下禮物再送甜頭，學生族群夢幻逸品蘋果耳機低至67折。

最受歡迎禮物：iPhone 17 系列與 S25 Ultra，送給最重要的他/她

iPhone 17 Pro 系列： 象徵「給你最好的」。iPhone 17 Pro (256G) 特價 $37,490（省 $2,410），iPhone 17 Pro (512GB) 地標價44,290，現省 2,610 元。頂規iPhone 17 Pro Max 512GB 地標價48,990，更現省近 3,000 元。

iPhone Air： 輕薄美型，適合重視時尚與手感的另一半，512GB 特價 $39,990，現省 $3,910。

三星 S25 Ultra（演唱會神機）： 如果另一半喜歡看演唱會或追星，這款絕對是首選！S25 Ultra (12G/256G) 狂降超過 1.4 萬，特價 $29,490。

iPhone 16e：價格最親民的 iPhone選擇，地標網通聖誕特價 iPhone 16e 256GB $21,490，直接省下近 4,000 元，讓你送禮無負擔。

地標網通iPhone與三星旗艦現貨下殺。

