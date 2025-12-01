聖誕前夕登台！「宇宙少女」雪娥來了 手寫中文告白⋯超狂福利曝光

記者林汝珊／台北報導

宇宙少女成員雪娥親寫繁體中文宣布來台。（圖／ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供）

韓國人氣女團宇宙少女（WJSN）成員雪娥（Seola）以溫柔嗓音、穩定舞台與細膩情感著稱，不僅擔任主唱核心，更以戲劇與 OST 演出展現多面向魅力。螢幕上的她以冷豔酷帥著稱，直拍影片更累積超過千萬瀏覽；但私下其實是害羞內向、暖心照顧團員、對粉絲誠懇真摯的典型 I 人。外冷內熱的反差魅力，讓她不僅深受女粉喜愛，也成為男粉心中的理想類型，可說是男女通吃的人氣代表。

這次雪娥將首次以個人名義來台演出，同時也是宇宙少女成員中第一位登上台灣舞台的成員。此行不僅適逢她的生日與聖誕節前夕，更被視為迎接宇宙少女明年十週年的溫暖前哨戰。對於這次能來台舉辦見面會，雪娥本人表示超級期待，特別錄製中文影片向粉絲打招呼，並親手練習書寫中文「12月21日 我們台北見！」「雪娥要來送上12月的聖誕禮物！敬請期待！」。

粉絲看到後紛紛笑稱：「太有誠意了吧！光是『聖誕』兩個字就超高難度！」雪娥也在與粉絲互動的APP訊息平台上透露，為了這場演出，特地報名短影音舞蹈課程，只為以更完美的舞台回饋大家，滿滿誠意，讓人感受到她真心十足的準備。

雪娥12/21登台。（圖／ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供）

主辦單位也特別準備豐富粉絲福利，包含1 對 1 合照、全場 Hi-Touch等近距離互動環節，要讓粉絲在歲末寒冬中感受最真摯的心意。除此之外，12/1-12/7主辦單位也特別開啟線上表單，收集粉絲朋友們想對雪娥發問的問題，雪娥將在活動中親自回覆！對長年陪伴的 UJUNG 而言，這不僅是一場見面會，更像是一份跨越時空的禮物——與雪娥一起迎接冬季、迎接十週年的第一個心動瞬間。

