聖誕前夕登台！「宇宙少女」雪娥來了 手寫中文告白⋯超狂福利曝光
記者林汝珊／台北報導
韓國人氣女團宇宙少女（WJSN）成員雪娥（Seola）以溫柔嗓音、穩定舞台與細膩情感著稱，不僅擔任主唱核心，更以戲劇與 OST 演出展現多面向魅力。螢幕上的她以冷豔酷帥著稱，直拍影片更累積超過千萬瀏覽；但私下其實是害羞內向、暖心照顧團員、對粉絲誠懇真摯的典型 I 人。外冷內熱的反差魅力，讓她不僅深受女粉喜愛，也成為男粉心中的理想類型，可說是男女通吃的人氣代表。
這次雪娥將首次以個人名義來台演出，同時也是宇宙少女成員中第一位登上台灣舞台的成員。此行不僅適逢她的生日與聖誕節前夕，更被視為迎接宇宙少女明年十週年的溫暖前哨戰。對於這次能來台舉辦見面會，雪娥本人表示超級期待，特別錄製中文影片向粉絲打招呼，並親手練習書寫中文「12月21日 我們台北見！」「雪娥要來送上12月的聖誕禮物！敬請期待！」。
粉絲看到後紛紛笑稱：「太有誠意了吧！光是『聖誕』兩個字就超高難度！」雪娥也在與粉絲互動的APP訊息平台上透露，為了這場演出，特地報名短影音舞蹈課程，只為以更完美的舞台回饋大家，滿滿誠意，讓人感受到她真心十足的準備。
主辦單位也特別準備豐富粉絲福利，包含1 對 1 合照、全場 Hi-Touch等近距離互動環節，要讓粉絲在歲末寒冬中感受最真摯的心意。除此之外，12/1-12/7主辦單位也特別開啟線上表單，收集粉絲朋友們想對雪娥發問的問題，雪娥將在活動中親自回覆！對長年陪伴的 UJUNG 而言，這不僅是一場見面會，更像是一份跨越時空的禮物——與雪娥一起迎接冬季、迎接十週年的第一個心動瞬間。
更多三立新聞網報導
松雪泰子「闖男浴池爆揍爸」成經典！影后角色原型竟出生台灣
昔遭控撿屍！男星再爆「介入人妻家庭」她怒喊：帶我老公花天酒地
不愛祖國？梁朝偉遭疑定居日本 不忍了親回應：我不會說日文
濱崎步上海無觀眾1.4萬空位開唱！賈永婕敲碗她來台：臨危不亂的藝術家
其他人也在看
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 6 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的新頭殼 ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前