聖誕前夕陳鐔笙慨捐輪椅 東元醫院感謝愛心傳遞溫暖

千宸不動產有限公司陳鐔笙先生慷慨捐贈「兒童輪椅五台以及骨科輪椅五台」。





聖誕節前夕，千宸不動產有限公司陳鐔笙先生慷慨捐贈「兒童輪椅五台以及骨科輪椅五台」，為就診病人帶來實質且即時的幫助，也讓平安夜這天增添暖意。東元綜合醫院24日上午於一樓大廳舉行「聖誕傳愛捐贈儀式」，院方由林鎮宇副院長、兒科部王昱程部長及骨科黃盈誠主任代表受贈，並向捐贈者陳鐔笙先生表達感謝之意。

陳鐔笙先生長期居住於竹北，並曾多次在東元醫院接受醫療照護，對醫護團隊的專業與細心深有感觸，深知醫療資源對病人的重要性，因此在有能力回饋社會之際，將對院方的肯定化為實質的支持，選擇於聖誕節前夕捐出一批輪椅，希望這批輪椅能成為病友復健路上的助力，在歲末帶來希望與溫暖。

林鎮宇副院長表示，在聖誕節前夕收到這份充滿愛心的捐贈，對醫護團隊而言是一大鼓舞。輪椅對許多行動不便的病人來說，是移動輸液、就醫便利與提升生活品質的重要醫療器材。感謝陳先生發揮愛心、實際行動奉獻醫療資源，提供病人更完善的照護。

兒科部王昱程部長指出，兒童患者在就醫時往往需要更貼心、安全、適合的輔助設備。這些兒童輪椅不只是醫療器材，更讓小朋友在住院時，能夠方便移動到戶外透透氣、舒緩心情，在門診與檢查移動時也更舒適、更安心。能夠在聖誕節前夕收到這份愛心物資，對就診的孩子與家長而言都是暖心的消息。

骨科黃盈誠主任也表示，對於骨科術後病人而言，合適的輪椅能大幅提升復原期間的便利性與安全性。這批輪椅將立即投入臨床使用，改善病人就醫流程。他衷心感謝陳先生的善舉，並相信這份心意將在許多病人的復健之路上帶來力量。

東元綜合醫院副院長黃禹仁對此也深表感謝，強調這批輪椅將協助院內就醫兒童及手術後的病人，使他們在治療與復健的過程中能夠更安全、舒適地移動。對病人與照顧眷屬而言，更能獲周全的照顧品質。



