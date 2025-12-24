聖誕前夕驚喜！北市動物園「弓角羚羊寶寶」誕生 竟跑去向爺爺討奶喝

記者柯美儀／台北報導

弓角羚羊寶寶在12月10日上午誕生。（圖／台北市立動物園提供）

聖誕節平安夜來臨前夕，台北市立動物園的弓角羚羊家族迎來一隻「雄性小羚羊」，為冬日帶來溫馨的喜訊！由於弓角羚羊媽媽初產未能育幼，在園方評估下，決定由保育員接手哺育弓角羚羊寶寶，讓羚羊寶寶能受到周全的照顧，也會在好天氣的日子，帶牠在戶外曬曬太陽，和年長的羚羊鄰居打打招呼、熟悉同類群體。

弓角羚羊寶寶一出生頭上就有一對漩渦，將逐漸長出羊角。（圖／台北市立動物園提供）

這隻雄性弓角羚羊寶寶在12月10日上午誕生，動物園表示，羚羊媽媽為初次生產，對於羚羊寶寶的到來感到極度慌張，並未照顧寶寶，經過一段時間的行為觀察和審慎評估後，園方決定介入，由保育員接手擔任起保母，負責哺育弓角羚羊寶寶的任務，讓羚羊寶寶能受到周全的照顧，攝取足夠的營養長大。

哺育羚羊寶寶時得注意喝奶姿勢，以確保奶水能讓羚羊寶寶順暢喝下吸收。（圖／台北市立動物園提供）

剛出生的弓角羚羊寶寶需要密集照料，保育員們為了餵養羚羊寶寶，得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶。但想要人工哺育弓角羚羊寶寶其實並不容易，如果將奶嘴正對羚羊寶寶口部，牠會撇過頭不喝，得從嘴巴側邊餵奶才能激發寶寶展現類似咀嚼的擠奶動作來喝奶。久未接手人工哺育的保育員們也需參考過去羚羊哺育研究資料以及園內經驗，來調整羚羊寶寶喝奶時的姿勢，以確保奶水能讓羚羊寶寶順暢喝下吸收，後續還需教羚羊寶寶離乳、進食草料。

園方指出，弓角羚羊寶寶目前進食的狀態穩定，保育員會在陽光普照的日子，帶牠在戶外曬曬太陽，和鄰居阿公阿嬤、叔伯阿姨羚羊們打打招呼，熟悉熟悉同類群們。

保育員不定期讓一頭高齡雄性弓角羚羊和寶寶相處。（圖／台北市立動物園提供）

為了讓弓角羚羊寶寶熟悉同伴的存在，保育員試著不定期讓一頭高齡獨居的雄性弓角羚羊和寶寶相處。羚羊寶寶對其他羊的叫聲、氣味會有所反應，還會主動靠近羚羊爺爺好奇地觀察牠吃草。保育員笑說「寶寶甚至一度想討奶喝，把羚羊爺爺嚇了一跳！」

目前這對祖孫輩羚羊互動良好，園方希望透過這樣另類的「代間教育」可以幫助羚羊寶寶，在保育員的拉拔長大後更順利地融入群體，早日與遊客們在活動場相見。

