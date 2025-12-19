聖誕前夕「夜奇鴨」走進小北商場 傳播歡樂推廣美食好物

記者許旗成/台南報導

12月19日 (週五) 晚間，臺南市夜市超高人氣吉祥物「夜奇鴨」，走進小北商場 (小北觀光夜市)，辦理「夜奇鴨」見面會，現場民眾合照打卡即送周邊小飾品；同時市府為提升夜市經濟，現場發放夜市銅板抵用券，小北商場發展協會更加碼支持，在聖誕節前夕，向民眾傳播歡樂，推廣享受夜市美食及歡喜購物。



臺南市長黃偉哲表示，小北商場是個歷史悠久，有兼具傳統與創新的特色美食小吃、各項服飾、鞋類及百貨，並設有顧客專用停車場的市集。今日人氣爆棚的「夜奇鴨」到訪，吸引許多民眾圍觀，也為小北商場帶來熱鬧人潮；市府並發放銅板抵用券，給夜市攤商最實際的支持，推動在地經濟行銷。

經濟發展局局長張婷媛指出，臺南的夜市兼具傳統樸實氛圍與多元飲食文化，深受民眾喜愛，尤其夜市美食更讓人垂涎三尺。市府將持續輔導攤商，引入現代化經營模式，精進公共空間治理與品牌行銷創新，創造更多市場價值。

臺南市市場處林士群代理處長也表示，夜市吉祥物「夜奇鴨」會持續巡迴臺南各地夜市，舉辦行銷活動傳播歡樂，吸引不同年齡層的遊客走訪夜市，促進地方消費，帶動夜市經濟。

歡迎市民朋友多到夜市逛逛，不僅有機會遇見「夜奇鴨」，還有機會獲得限量週邊商品。更多活動資訊，請持續鎖定臺南市市場巡禮粉絲專頁。