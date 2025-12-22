聖誕咖啡優惠！ 星巴克買1送1 路易莎「現折10元」





聖誕節要來了！星巴克推出「耶誕節快樂好友分享日」，自今（22）日起連續2天，凡購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，大杯美式只要57元；不想出門也可以在家點foodpanda，同樣享有星巴克外送優惠；此外，路易莎咖啡也推出早餐咖啡「現折10元」LINE Pay優惠券，打開「LINE Pay好康地圖」即可領取，只到12月31日，愛喝咖啡的千萬別錯過。

星巴克 STARBUCKS

根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日， 2025年12月22日（一）至12月23日（二），活動期間11:00至20:00，只要購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

▼星巴克「耶誕節快樂 好友分享日」。（圖／星巴克官網）

咖啡品項整理：

大杯美式咖啡57.5元（原價115元）

大杯那堤70元（原價140元）

大杯濃萃義式厚那堤92.5元（原價185元）

大杯焦糖瑪奇朵80元（原價160元）

大杯摩卡77.5元（原價155元）

大杯卡布奇諾70元（原價140元）

此外，星巴克提醒，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

不想出門，也可以在家點外送！星巴克表示，foodpanda12月推外送合作活動，活動期間2025年12月16日（二）～12月25日（四），活動期間點購大杯（含）以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第2杯半價。

路易莎咖啡 LOUISA COFFEE

根據路易莎官網，聖誕節喝早餐咖啡「現折10元」，即日起至12月31日，只要打開「LINE Pay好康地圖」每週即可領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。

路易莎提醒，該優惠券每週一開放領取；此外，部分門市依百貨商場營業需求做適度調整，不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。

（封面圖／截自星巴克官網）

