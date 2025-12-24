聖誕咖啡優惠！ 星巴克「連3天」買一送一 85度C第2杯30元





根據氣象署顯示，聖誕節當日氣溫恐降至14度，這樣寒冷的天氣正好來杯咖啡！根據星巴克官網顯示，星巴克推出咖啡「買1送1」連3天，且在2025年12月3日（三）至12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。

優惠咖啡品項：

特大杯那堤（2杯優惠價155元、1杯平均77.5元）

特大杯焦糖瑪奇朵（2杯優惠價175元、1杯平均87.5元）

廣告 廣告

特大杯醇濃抹茶那堤（2杯優惠價175元、平均87.5元）

▼星巴克咖啡買一送一。（圖／星巴克官網）

此外，即日起至12月25日（四），活動期間星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯經典紅茶那堤雙杯組，其中1杯星巴克招待（2杯限1次領取）。

85度C也在IG分享咖啡優惠！85度C表示，12月24日平安夜當天，全台門市大杯咖啡系列「第二杯30元」、麵包坊全品項麵包「第二件半價」。即日起到12月25日，聖誕主題蛋糕享切片蛋糕第二件8折；指定長條蛋糕「任選兩條」特價359元；不限同品項價低折扣，特價品除外，外送及餐盒不適用。

（封面圖／星巴克官網）

更多東森財經新聞報導



把握聖誕節！ 命理師揭「6招」 開完運去買樂透

長年吃「水煮餐」竟腦霧！ 醫示警：低脂不等於健康

聖誕節也能開運？ 命理師教6招：犯禁忌恐破財