聖誕在臺東音樂園遊會登場！臺東縣府攜手教會 凝聚關懷力傳遞溫暖

一年一度聖誕佳節即將到來，由臺東縣好鄰舍全人發展關懷協會與臺東牧者同工聯禱會共同舉辦「2025聖誕在臺東，愛從神開始」音樂園遊會，十三日在南京路廣場展開，現場湧入許多民眾共襄盛舉，感受溫馨聖誕節慶氣氛（見圖）。

因應聖誕節來臨，台東縣政府結合教會辦理聖誕佳節活動，今日活動讓大家感受聖誕節溫暖，展現眾教會凝聚社會關懷力，感謝臺東縣基督徒聯禱會及好鄰舍全人發展關懷協會籌備，期待由愛出發的能量傳遞到每個角落。

活動現場有各教會詩歌與舞蹈表演、義賣市集以及摸彩活動。從高雄來的靈糧堂南島戰鼓海螺號角隊也帶來震撼人心的精彩演出。