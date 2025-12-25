聖誕夜不平靜！松山車站驚傳「4女1男混戰」 疑感情糾紛釀禍

松山車站驚傳糾紛。

台北市信義區松山火車站25日晚間驚傳暴力事件！一名女子疑似因感情糾紛，和一男子發生衝突，隨後兩人以及為女子助陣的3名友人互毆，形成5人混戰局面，最後造成男子受傷送醫，詳細案情仍待釐清。

警方指出，現場氣氛劍拔弩張，路過民眾看見報警求助，警方獲報後啟動快打部隊，急忙將兩方人馬拉開冷靜，經確認，一名男子在揪打中受了傷，但意識清醒，救護人員將他送醫救治並無大礙。

經警方初步了解，衝突疑似與感情糾紛有關，但詳細原因仍待警方調查釐清。

