聖誕夜凍感十足！冷氣團來襲又濕又冷 今晚明晨最冷、北部恐剩12度

大陸冷氣團南下影響，全台氣溫明顯下滑，今天起轉為濕冷天氣，今晚至明晨將是這波冷氣團影響最明顯的時段。氣象專家吳聖宇指出，北部與東半部水氣偏多，體感溫度更低，寒冷天氣將一路影響到週六，民眾外出務必注意保暖。

吳聖宇表示，從雲圖變化來看，原本位於中國長江流域的雲雨帶明顯往南推進，靠近台灣北部，顯示中高層槽線南伸，乾冷空氣大舉南下，冷暖空氣交會使降雨範圍擴大。今天是水氣最多的一天，台中以北到東半部都有短暫陣雨，尤其苗栗到宜蘭降雨明顯且持久，台中以南也有局部短暫雨，山區降雨機率高。

氣溫方面，今天白天苗栗以北及宜蘭高溫僅17至18度，在降雨影響下感受相當濕冷；台中到嘉義及花蓮約19至22度，南部與台東仍有23至26度，南北溫差明顯。今晚至明晨，中北部及東北部低溫將降至12至14度，空曠地區下探10至12度，台北市約13至14度，屬於大陸冷氣團等級，高山地區海拔3000公尺以上，今晚到明天不排除出現冰霰、降雪或結冰現象。

明天白天仍受冷氣團及降雨影響，苗栗以北到宜蘭高溫可能進一步降到14至16度，中部與花東18至21度，南部約22至24度。明晚至週六清晨，中北部與東北部依舊寒冷，空曠地區仍有10至12度低溫發生機率。週末冷氣團逐漸減弱、水氣減少，降雨範圍縮小到迎風面地區，但北部與東北部白天高溫回升有限，僅約20至22度，早晚溫差偏大。

展望後續天氣，吳聖宇指出，跨年夜與元旦期間整體趨勢回暖，天氣相對穩定，較容易下雨的地方仍以東半部為主，有機會迎來較為溫和的跨年假期。不過他也提醒，元旦過後可能再有一波強冷空氣南下，目前預報顯示強度不弱，甚至有達強烈大陸冷氣團或寒流的架勢，但時間尚早，後續變化仍需持續觀察。

