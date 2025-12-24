聖誕夜後急轉濕冷！低溫直逼0度 2千公尺高山降雪時間曝光

【緯來新聞網】中央氣象署說明，大陸冷氣團南下影響，全台天氣明顯轉冷，北台灣與宜花地區降溫最為有感，水氣偏多帶來降雨，高山則有降雪機率，氣象署指出週五至週六清晨與夜晚偏冷，屆時中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。

氣象預測圖。（圖／氣象署提供）

氣象署提到12月26日（週五）冷氣團影響最為明顯，中部以北及宜花天氣轉冷，其餘地區早晚亦冷。水氣充沛，桃園以北及宜蘭有廣泛降雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區零星降雨，其他地區多雲。氣象單位指出，中部、東部3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，可能出現局部降雪、霰、其他固態降水或結冰情形，登山客與高山道路用路人需特別注意。溫度方面，週五低溫中部以北及宜蘭約12至14度，南部與花東14至18度，高溫北部、宜蘭16至19度，中部及花東18至24度，南部23至26度。

溫度預測圖。（圖／氣象署提供）

12月27日（週六）至12月28日（週日）冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭仍偏涼，其餘地區早晚涼。水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。27日中層雲系偏多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。週末各地低溫約12至18度，高溫北部、宜花及澎湖20至22度，中南部及台東23至25度。



12月29日（週一）北部與東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍稍涼，多雲到晴為主，僅東半部地區、恆春半島，以及基隆北海岸與大台北山區有零星短暫雨。12月30日（週二）至12月31日（週三）東北季風再度增強，北部及宜蘭白天高溫略降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。期間低溫西半部與東北部約13至17度，高溫北部、宜花及澎湖21至23度，中南部及台東25至27度。

