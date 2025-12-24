聖誕夜急凍！冷氣團挑戰「強烈等級」下探10度 專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
不只濕冷！第二波冷氣團明襲台「挑戰10度低溫」 薛皓天：跨年夜降雨機率曝光
天氣風險分析師薛皓天在天氣風險粉專指出，明（25）日聖誕節起冷空氣南侵，將增強為今年第二波大陸冷氣團，且台北測站預報低溫已達 13 度，有機會挑戰「強烈大陸冷氣團」等級。本波冷空氣最冷時段預計落在聖誕夜晚間至週六清晨，各地低溫僅 11 至 14 度，空曠地區更可能出現 10 度的極端低溫，提醒民眾做好保暖。
聖誕夜至週六清晨最冷 台北下探 13 度
薛皓天指出，隨著華中槽線南下帶動冷空氣移入，週四、週五各地氣溫將明顯下降。最冷時段預估為聖誕夜晚間至週六清晨，除了台北測站有機會挑戰強烈大陸冷氣團強度外，空曠處及近山區低溫僅 10 至 12 度。中南部雖大致為多雲到晴，但受輻射冷卻影響，西半部夜間至清晨將出現 10 度以上的明顯溫差。
北東濕冷整天僅 15 度 3000 公尺高山恐降雪
天氣感受方面，受中高層雲系影響，中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣。薛皓天強調，苗栗以北及東北部高溫僅 15 至 17 度，北部及東北部整天感受濕冷。此外，由於中層水氣偏多，2000 公尺以上地區有 0 度左右低溫，地表有結冰機會；3000 公尺以上山區更有降雪發生可能。若民眾計畫上山看雪，務必裝好雪鍊再上山。
週六起冷氣團減弱 跨年夜預計無雨
這波冷空氣預計於週六減弱為東北季風，新竹以北及宜蘭高溫稍回升至 20 度左右。對於民眾關心的跨年天氣，薛皓天預估下週一至 1 月 1 日白天，台灣將處於高壓迴流環境，除了迎風面東北角及東部有短暫陣雨外，其餘地區為晴到多雲。跨年夜預計無降雨發生，民眾可放心出門跨年，但仍需留意保暖。
