聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到越晚越冷 平地剩10度

今日大陸冷氣團報到，入夜後平地低溫剩下10度。資料照，李政龍攝



今日（12/25）大陸冷氣團南下，各地氣溫出現明顯下降，清晨最低溫落在新北石門富貴角，僅13.2度，北部及宜蘭地區氣溫越晚越低，且整天濕冷，預估今晚至明日（12/26）將是這波冷氣團最冷的時候，本島平地可能降至10度左右。

氣象署指出，今日受大陸冷氣團南下影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；北部、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

廣告 廣告

溫度部分，今日白天北部、宜蘭整日濕冷，高溫僅18、19度，中南部及台東高溫約22至24度，入夜後中部以北及宜蘭低溫僅剩下12、13度，南部及花東約14至16度，空曠地區溫度可能會更低一些。離島天氣：澎湖陰天，16至20度；金門陰天，13至16度；馬祖陰時多雲短暫雨，11至13度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過，北部、東部海上及南部都有降水回波，東北部有明顯降雨。根據最新歐洲模式模擬顯示，今日至週六入冬第二波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部地區有局部短暫雨，北台灣濕冷、中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，其中北部氣溫驟降，越晚越冷，預估今晚至明晨平地低溫可能降至10度左右。

吳德榮表示，今日至週六（12/27）0度線高度將逐漸降至3,000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山若水氣配合，有零星飄雪機率，今、明兩天2,000公尺左右高山氣溫也會降至接近0度，冰霰、霧淞等固態降水機率高。

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

更多太報報導

王Aden又出事！被爆排場大 要求「1事」才受訪卻尷尬了

川普力挺親台候選人當選宏都拉斯總統 國會議長拒承認斥「選舉政變」

藍2024不分區立委提名就布局2026縣市長選舉 陳學聖：應還朱立倫一個公道