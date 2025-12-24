聖誕夜悼北捷攻擊事件傷亡 賴清德：全力落實撫卹與補償

北捷隨機砍人事件造成多人傷亡，賴清德總統今晚表示，我們不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動。政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安。

今晚是聖誕夜，賴清德透過臉書表示，每年的聖誕節，都是團聚與祝福的日子。今天是聖誕夜，除了互道平安、給予感謝，還多了一份對彼此的珍惜。

他說，上周五北市發生的隨機襲擊事件，他要感謝第一時間投入救援的救護人員、警察單位，更要感謝每一位不顧自身安危、挺身而出的無名英雄。「在最危急的時刻，是你們毫不猶豫地伸出援手，守護了素昧平生的陌生人」。這份勇氣與善意，就是這塊土地上最溫暖的光。

賴清德強調，我們不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動。政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安。「我相信，台灣會因愛與勇氣變得更加堅韌。願大家在愛中互相扶持，祝聖誕平安」。

