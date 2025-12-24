聖誕夜懷念智仁勇俱足的李登輝總統



12/24/16 懷念翠山莊的聖誕夜 陳秀麗 圖文

在好友群組內,大家都為台灣的立法院國民黨民眾黨暴力法案躭憂.也因來到的聖誕節互相慶賀之際,看到陳秀麗女中豪傑的圖文以及李鳳儀師母的文章,蠻值得轉載.一方面也表達我對李登輝前總統最大的敬意,也將好友們的心意傳給同心者,互為關懷與祝福.

李鳳儀師母的懷念:最敬佩李登輝總統的是他開始了「總統民選）的制度。第二大法官的提名、請法學界教授們和實務界的法官和律師們作民調、再確定人選。非常公開透明。不是因為他是國民黨、就提名自己黨派人選，確實前黑古人。

