聖誕夜送暖！宋逸民、陳維齡組團報佳音 送2物祝福警察「平安豐盛」

記者趙浩雲／台北報導

平安夜不只充滿節慶氣氛，更成為傳遞溫暖與祝福的特別時刻。由藝起發光協會與基督教標竿教會組成的報佳音團隊，昨（24）日晚間受邀前往內政部警政署獻唱祝福。今年由宋逸民、陳維齡牧師夫婦帶隊，並由藝人小薰（黃瀞怡）、李又汝一同參與，成為聖誕夜最溫馨的亮點。

活動以詩歌揭開序幕，現場除了詩班與小朋友獻唱，不但由副署長親自接待，更吸引不少警政同仁一起加入溫暖的聖誕聚集。整個廣場洋溢濃濃的聖誕氣息，氣氛歡樂又感動。今年藝起發光協準備了禮物也別具心意，以健康、豐盛、平安為主題，特別選用蘋果與葡萄做為祝福水果，由宋逸民、陳維齡、小薰、李又汝親自送上，向警政署與保六總隊的同仁表達由衷感謝。

宋逸民牧師表示：「警察平安，人民才平安。」並在現場為所有警政人員祝福禱告，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴。整個警政署報佳音的活動由陳維齡師母主持，現場氛圍溫暖且熱絡，感受到滿滿聖誕氣氛。

宋逸民、陳維齡牧師夫婦帶隊，小薰（黃瀞怡）、李又汝一同前往內政部警政署參與報佳音。（圖／藝起發光提供）

首次參與報佳音的小薰與李又汝也深受感動。小薰分享「第一次到警政署報佳音，很特別也很溫暖。」李又汝則說：「我們送祝福，但自己反而先被感動到。」警政署也準備了聖誕餅乾與警察小熊回贈，象徵雙向祝福。現場不但有藝人、警政同仁與孩子們的大合唱，也留下許多溫馨的畫面。

藝起發光表示，將持續透過音樂與公益傳遞愛和祝福。宋逸民牧師、陳維齡師母也透露，明年會繼續投入公益與探訪弱勢，希望將「真正的平安」帶給更多需要這份溫暖的人。

