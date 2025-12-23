聖誕大戰前湖人拉警報 Doncic小腿挫傷缺席明日戰太陽

洛杉磯湖人球星Luka Doncic因左小腿挫傷，確定缺席明（24）日對戰鳳凰城太陽之戰。圖／翻攝自X@Lakers

洛杉磯湖人球星Luka Doncic因左小腿挫傷，確定缺席明（24）日對戰鳳凰城太陽之戰，球團目前將Doncic列為每日觀察名單。

Luka Doncic是在美國時間上週六對戰洛杉磯快艇的比賽中受傷，當時第三節被快艇後衛Bogdan Bogdanovic膝蓋撞擊左小腿，提前退場，並在下半場未再上陣。湖人該役最終以88比103落敗。週一練球後，Doncic左腿仍包著厚重護套，顯示傷勢仍需持續觀察。

湖人總教練JJ Redick表示，這類小腿碰撞狀況本季已經多次發生在Doncic身上，球隊也正在評估未來如何在比賽中降低其腿部承受的衝擊風險。

湖人結束週二客場賽事後，將返主場備戰聖誕節賽程，於12月25日迎戰休士頓火箭。

傷兵方面，Austin Reaves因左小腿輕微拉傷已連續缺席三場比賽，週一僅參與部分訓練，出賽狀態同樣為每日觀察，目前對太陽之戰被列為出賽存疑。八村塁則因右腹股溝拉傷，確定缺席本場比賽。

湖人也迎來好消息，中鋒Deandre Ayton在因左手肘痠痛缺席兩場後，已回到訓練場。Ayton回憶傷勢時指出，上一次對戰太陽時與中鋒Mark Williams爭搶籃板時發生碰撞，導致手肘略有過度伸展。「當下比賽肢體對抗很激烈，腎上腺素很高，卡位時有點糾纏，後來感覺有些緊繃，但檢查後並無大礙。」



