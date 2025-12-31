聖誕大盜！德國銀行保險庫遭鑿穿大洞 損失至少3.6億台幣

德國一間銀行保險庫在聖誕假期期間被竊賊鑿牆闖入偷走財物。路透社



德國發生一起離奇銀行竊案。一間位於西部城市的銀行保險庫在聖誕假期期間被鑿穿一個大洞，至少損失價值1千萬歐元財物。

這起竊案發生在德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）。一間隸屬Sparkasse bank的銀行分行於週一（12/29）凌晨突然傳出火警警鈴聲，警方趕到後發現保險庫的牆壁被鑿穿了一個大洞。

警方週二（12/30）發布聲明表示，現場大量保險箱被撬開取走財物，損失金額至少高達1千萬歐元（約3億6738萬元台幣）。

保險庫失竊消息傳出後，數十名憤怒顧客週二聚集在銀行門外大喊：「讓我們進去。」

一名客戶焦急的說：「我昨天晚上根本睡不著，我們一點消息都沒有。」他向媒體表示，使用該銀行的保險箱長達25年，裡面放的都是他為了退休準備的存款。

另一名客戶則說，他在保險箱裡擺放現金和珠寶，準備留給家人。

由於事發時間正逢聖誕假期，警方研判歹徒很可能是趁銀行放假的時候鑽洞取財。有目擊者通報，曾在上週六（12/27）晚間看到鄰近停車場有數個攜帶大型行李袋的男子。

另有目擊者說，曾看到一輛黑色汽車於週一早上從車庫內駛離，車上坐著數名戴著口罩的男子。警方初步調查發現，該輛黑色汽車在距離案發現場約200多公里處的漢諾威報案失竊。

