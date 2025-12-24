聖誕大餐怎樣才吃不胖 營養專家揭可仿效這國民眾

說到平安夜與聖誕節，馬上就會聯想到令人口水直流的大餐，但在大快朵頤後難免會擔心體重暴增。營養專家說，義大利人不擔心這個問題，不會像英國人在聖誕假期期間一口氣可以增胖5磅（約2.3公斤）。

38歲的營養學家艾瑪蒂博士（Federica Amati）解釋，箇中原因是義大利人偏好享用美味而非暴飲暴食，尤其是在這種重要節日，注重食材來源的義國民眾，通常不會去超市進行「聖誕大採購」，而是會去自己熟識商店和熟食店採購食材。

艾瑪蒂說，這種飲食習慣看起來確實有效。義大利的肥胖率只有英國的三分之一，義國民眾的預期壽命也較高，男女性平均為81及85歲，分別比英國人多出兩年及四年。

聖誕大餐重質不重量

艾瑪蒂說，聖誕節大餐包括平安夜及聖誕節當天，義大利人在平安夜通常不吃肉，而是享用很多美味的海鮮，例如煙燻鮭魚、柳橙茴香沙拉配特級初榨橄欖油、海鮮沙拉和蛤蜊義大利麵。接下來是當季水果和傳統甜麵包。

在聖誕節當天，義大利人不吃薯片，會把胃留給正餐，在午餐正餐前開始享用開胃菜，包括烤蔬菜、番茄、櫛瓜、橄欖油浸泡朝鮮薊、馬蘇里拉乳酪，或是托斯卡納火腿（toscano）。午餐會持續一整天，不會有晚餐。

開胃菜之後，是肉湯餃子（tortellini in brodo），這種用三種不同動物骨頭熬製的濃湯，加入香料、香草和洋蔥。湯汁濃郁鮮美，營養豐富，非常適合搭配義大利餃子。最後撒上大量的帕瑪森起司。義大利人在聖誕節期間會吃掉大量的帕瑪森乳酪。

接下來是千層麵，艾瑪蒂在白醬千層麵中加入蘑菇、豆子和核桃醬，而且白醬不需放很多奶油，如此可以減少攝取卡路里和不健康的脂肪。千層麵之後是烤肉（火雞肉、雞肉或牛肉）配蔬菜、烤馬鈴薯、胡蘿蔔和高麗菜。甜點則是義大利聖誕麵包（Panettone）。她強調，關鍵在於適量品嚐每道美食，以控制份量來減少卡路里的攝取。

不吃垃圾食物、減少攝取卡路里與糖分

在傳統的義大利菜餚中，沒有垃圾食物。儘管義大利人天天吃披薩和義大利麵，但食材都很健康。例如，用酸麵包做的超薄披薩，上面放置番茄、特級初榨橄欖油、羅勒，再撒上馬蘇里拉起司，從不加任何醬汁或奶油。

艾瑪蒂說，義大利麵通常用全麥麵粉製成，而且一定要煮到「有嚼勁」，這點很重要，因為它會影響人體吸收糖分的速度。在聖誕節期間，義大對食物的態度也是如此，講究食材新鮮與自製。

此外，義大利人烤馬鈴薯不用飽和脂肪，而是用特級初榨橄欖油。義大利烹飪不使用奶油這類飽和脂肪，也不用牛油或鵝油。處理馬鈴薯時要先汆燙，然後讓它完全冷卻，這樣能讓更多的澱粉轉化為抗性澱粉，而這種澱粉就像膳食纖維一樣，可以滋養腸道益生菌。

甚少痛快飲酒

義大利人對待酒精的態度與英國人截然不同。艾瑪蒂說，在英國，聖誕夜喝甜酒而且一直喝到新年夜，是再正常不過的事。但在義大利，社會不接受喝醉酒，在聖誕節也是如此；和家人在一起過節時，喝醉更是完全不恰當。

況且，像甜酒和碳酸飲料這類飲料的熱量很高，不僅導致體重增加，還會引發心臟病。在聖誕時節，義大利人經常會選擇康普茶和無酒精啤酒，偶而也會小酌一杯紅酒。

總之，在義大利文化中，一年四季都能享用豐富多樣的營養食物，而不僅是聖誕節。艾瑪蒂說，義大利人從小就真正了解自己的飢餓和飽足訊號，「如果你從小在一個全年都受到飲食限制的家庭中長大，聖誕節突然成了唯一『允許』放縱的時刻，那麼你就很難與節日飲食建立良好的關係」，這或許就是英國人在聖誕節大吃大喝，而義大利人享用美食的原因。

