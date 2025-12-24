聖誕奇蹟！VTuber鈴原露露畢業4年後正式回歸，觀眾近27萬人 當年「挑戰書」已解決

VTuber 界迎來大驚喜！前彩虹社（NIJISANJI）人氣成員鈴原露露（鈴原るる）在昨（23）日晚間正式回歸直播，吸引全球大量粉絲湧入。這場睽違約 4 年多的復出實況，在線同觀人數一度衝破 26.9 萬大關。露露以熟悉的聲音和大家打招呼，象徵這位從 2021 年畢業後的「魔界美大生」正式重返螢光幕前。

聖誕奇蹟！事情全都解決了。（圖源：YouTube@LuluSuzuhara／NIJISANJI官方）

首次直播本人就要大家放心「不是耐久台！」，因為只有 30 多分鐘，鈴原露露主要是說明了當年選擇畢業的關鍵原因。她用符合人物背景的方式解釋，當時因為收到類似「挑戰書」（果たし状）的嚴重騷擾事件，加上數年前對於網路誹謗與中傷的法律體制、社會應對尚未成熟，即便有營運方和魔界警察的支援，她還是難以安心活動。如今她親口向觀眾報平安，表示相關法律問題都已經全數處理完畢，且在彩虹社法務體系更完善的現況下，才在營運方的討論與邀請後決定回歸。

廣告 廣告

露露表示，未來將以「新人 VTuber」的初心重新出發，並同步釋出了最新翻唱曲「Last Continue」。她在直播後段也重溫了當年的經典，提到今日（24）晚間將會進行回歸後的首場遊戲直播，直接玩不少老粉絲熟悉的《超魔界村》！並透露未來計畫每月舉行一次「挑戰過去自我」的企劃，重新挑戰當年的高難度遊戲，開放觀眾在 X（推特）上用標籤告訴她，想看到哪些遊戲。

這場突襲回歸在網路上引發瘋狂討論，許多老粉絲感動直呼：「這真的是 2025 年最強的聖誕奇蹟！」、「大魔王終於回來了，我的青春也跟著回來了」、「看到在線人數真的起雞皮疙瘩」、「歡迎回家」不少老粉絲表示等到哭出來，更感嘆這 4 年的等待終於有了最完美的結局，相關話題也迅速登上了 X 的熱門趨勢榜。