聖誕女王再破紀錄！ 瑪麗亞凱莉經典歌曲奪回寶座 嗨喊「謙卑」

西洋樂壇歌后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕熱門歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉，本週在《告示牌》（Billboard）Hot 100排行榜上達到第20週冠軍的里程碑，打破了該榜單長達67年的總計登頂時間紀錄。

瑪麗亞凱莉透過社群發表心情：「謙卑地拿回火炬！！20週冠軍… 我非常感恩！」這不是瑪麗亞凱莉首次創下Hot 100總計登頂最長時間的紀錄。她與Boyz II Men合作的《One Sweet Day》曾在1995至96年霸榜16週，這個紀錄維持了23年多，直到2017年被追平、2019年被Lil Nas X合作Billy Ray Cyrus的〈Old Town Road〉（2019年）超越。如今〈All I Want for Christmas Is You〉超越了Shaboozey的〈A Bar Song (Tipsy)〉（2024年）和Lil Nas X合作Billy Ray Cyrus的〈Old Town Road〉各自創下的19週冠軍紀錄，重新奪回紀錄。

〈All I Want for Christmas Is You〉在本週達成第77週在Hot 100榜單上，追平了杜娃黎波（Dua Lipa）的〈Levitating〉，成為女性藝人上榜時間最長的歌曲。

這首歌是瑪麗亞凱莉第19支Hot 100冠軍單曲，是獨唱歌手中紀錄保持人，距離披頭四（The Beatles）的總紀錄20支僅差一支。它也使凱莉成為首位在四個不同年代（1990s, 2000s, ‘10s 和 ‘20s）都擁有Hot 100冠軍歌曲的藝人。

〈All I Want for Christmas Is You〉於1994年在瑪麗亞凱莉的專輯《Merry Christmas》中發行。隨著串流媒體的興起和聖誕音樂在串流服務播放清單中的地位提高，它在2017年首次進入前十名，並於2019年首次奪冠。

根據Luminate的數據，在12月5日至11日期間，〈All I Want for Christmas Is You〉在美國獲得了3950萬次串流播放（增長17%），2260萬次電台播放（增長 1%），並售出了3000次下載（增長3%）。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導