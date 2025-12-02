聖誕女王準備破紀錄！瑪麗亞凱莉經典歌曲有望重返冠軍 挑戰史上「最長週數」

瑪麗亞凱莉的經典聖誕歌曲〈 All I Want For Christmas Is You 〉每年都有大量收聽數。（圖／美聯社）

十二月將迎來聖誕節，西洋樂壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的經典聖誕歌曲〈All I Want For Christmas Is You〉正準備創下歷史性紀錄，有望重返美國《告示牌百大單曲榜》（Billboard Hot 100）的榜首位置。這首歌曲自1994年發行以來就成為節日的代名詞，每年十二月持續主導串流平台和電台播放。

如果凱莉成功奪回冠軍寶座，這首歌將達成累計19週冠軍的里程碑，從而追平史上「最長週數冠軍單曲」的紀錄。目前該紀錄由納斯小子（Lil Nas X）的〈Old Town Road〉和 Shaboozey的〈A Bar Song (Tipsy)〉共同保持。瑪麗亞凱莉攻

這對「聖誕女王」瑪麗亞凱莉來說，將是一個極具紀念意義的里程碑，再次鞏固她在流行音樂界的持久影響力。不僅凸顯了其經久不衰的人氣，也反映了音樂消費模式的演變，即串流媒體和社群媒體在決定排行榜位置方面發揮著關鍵作用。

憑藉其朗朗上口的旋律、節日氛圍以及瑪麗亞獨特的聲音魅力，〈All I Want For Christmas Is You〉無疑是每年聖誕節辦公室或電台中不可或缺的循環播放曲目。才剛進入十二月，這首歌已打入YouTube全球百大熱門音樂影片第十名，前四名均為〈Golden〉、〈Soda Pop〉、〈APT.〉、〈Do It〉等與韓星相關作品。

專業估計指出，這首發行31年的歌曲，每年聖誕節從十一月開始，不論是在電台、商場、電視、串流平台都會高頻播放，讓它成為幾乎全球最熱門的聖誕歌曲，僅通過版稅與串流媒體收入就至少創造了約1.03億美元（約32.32億元新台幣）的總營收，每年帶來的版稅大約落在250萬至300萬美元（約9414萬元新台幣），還不包括其他高收入來源，例如電影、聖誕電視特輯、廣告配樂授權、聖誕特別演出、巡演等，相當可觀。

