聖誕女王瑪麗亞凱莉解凍 回歸掀熱潮上百萬網友朝聖

12月的台灣，大家最關心的除了天氣開始轉涼之外，大約一個月前，瑪麗亞凱莉（Mariah Carey） 在她的 IG 上貼出一段影片，用幽默自嘲的方式暗示──她在萬聖節後終於等到萬眾期待的這一天──聖誕節，雖然唇膏被精靈偷了，但仍然不能阻止她盛裝打扮迎來「解凍」的日子。超有梗的影片短短時間便吸引了上百萬粉絲按讚，並且紛紛留言歡迎她回歸。

這支影片代表的不只是她個人品牌的宣傳，而是一種大家共同回憶的儀式感，畫面從她穿著天使的萬聖節裝扮開始，隨著她一句「It’s Time！」──聖誕的經典旋律響起，氣氛瞬間轉換為溫暖節慶，代表她從「冬眠」中甦醒，準備為全世界的聖誕氛圍按下重啟鍵。對粉絲、對聖誕節而言，這不只是一個歌手的社群貼文，而是「聖誕季正式開始」的信號。

聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》為何能經典不老？

這首歌自1994年發表，儘管這首歌已經問世超過 30 年，但每年進入聖誕前夕，它總會重返youtube及各大平台排行榜──2025 年也不例外，它在 11 月中旬已經重新回到 youtube音樂排行前10，並在多個音樂串流與社群平台上強勢上升，證明它不只是「懷舊歌」，而是一首穿越世代、跨越時空的聖誕經典。

之所以能如此歷久不衰的流行是因為，在聖誕節的節慶氛圍中，當大家走在街頭、百貨公司、甚至看廣告都能聽到這首歌。在聖誕節時和伴侶、家人、朋友度過的時光都能有瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的歌聲陪伴，自然成了延續這首歌曲人氣的一大原因。瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）本人也把這種文化現象，經營成為一種年度活動──不單是音樂，更是節慶儀式。

聖誕節每年都會來，但真正讓它「有感」──或許是從那首熟悉的旋律開始。看到瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的影片、聽到她的歌再度衝上排行，是一種在網路時代跨越國家的默契，也是一種儀式感。在這樣的社群與文化氛圍下，聖誕不只是宗教或傳統節日，而是被全球化、流行化，化作每年末的一場共同儀式。雖然有不少網友笑稱瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）是「聖誕媽祖婆」，但不可否認這首傳唱了30年的經典，確實是每個人心中聖誕節的一部分，也是我們每年默默等待她的社群帳號發布那一句「It’s time!」的期待。

