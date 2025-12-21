聖誕將至天主堂驚見可疑物 星國軍方「生化、輻射、防爆」隊衝現場

新加坡天主堂「聖若瑟堂」今天（12/21）出現可疑物品，警方及武裝部隊「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團」到場。翻攝聖若瑟堂官網



新加坡歷史悠久的天主教堂「聖若瑟堂」今天（12/21）出現可疑物品，警方封鎖教堂，隸屬武裝部隊的「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團」也到場調查。1週前澳洲雪梨才發生針對猶太人攻擊，而聖誕節將至，警方對事件高度重視，內政部長尚穆根表示有進一步詳情將再提供。

位於武吉知馬路的聖若瑟堂（St Joseph’s Church），興建於1846年，主保聖人為聖若瑟（St Joseph’s ）。

新加坡天主堂「聖若瑟堂」今天（12/21）出現可疑物品，警方及武裝部隊「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團」到場。翻攝聖若瑟堂官網

根據新加坡警隊上午8時許的發文，警方於今天上午7時10分，接獲聖若瑟堂（St Joseph’s Church）求助電話，警方到場後疏散群眾。9時許警方更新資訊指出教堂內有可疑物品。

廣告 廣告

10時許警方再度發文，指隸屬武裝部隊的「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團（Chemical Biological, Radiological and Explosive Defence Group，CBRE DG）」已到場協助警方行動，並呼籲大眾避開此地點附近。

新加坡《聯合早報》報導，事件是因為教堂裡出現來歷不明的可疑物件引起的。工作人員為了小心起見，於是報警處理。教堂7時30分有華文彌撒，要參加彌撒的信眾多已離開，僅少數車輛停於教堂內的民眾，在現場等待解封把車開走。

中午12時，警方表示與「化學、生物、放射性及爆炸物防禦小組」對可疑物品進行了檢查，確認無害，但要求公眾避開該地點。新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）表示，調查正在進行中；警方也要求知情民眾提供訊息。

新加坡天主堂「聖若瑟堂」今天（12/21）出現可疑物品，警方及武裝部隊「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團」到場。翻攝聖若瑟堂官網

澳洲雪梨邦迪海灘，本月14日發生針對猶太光明節（Hanukkah）慶祝活動的攻擊案，令人口組成多元的新加坡提高警覺，尚穆根上週一（12/15）曾表示，不容許任何針對宗教、族群或其他群體的仇恨言論。

更多太報報導

富豪淫魔檔案公開不到1天 裸女、川普照片悄悄下架挨轟

【一文看懂】遇恐攻怎麼辦？美澳建議略不同 專家這樣說

快被富人吃到滅！瀕危狐猴每年1.3萬隻端上桌 售價比牛肉貴3倍