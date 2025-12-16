聖誕小屋遭塗「666」！背後含意超毛…警方查緝中

社會中心／李筱舲報導



位於高雄市中央公園捷運站「永恆星冠聖誕樹」旁的聖誕小屋，近期被發現有人惡意用白漆在牆上塗上「六六六」符號，引起民眾議論。文化局接獲通報後立即派員清理恢復原狀，並報警處理。而「六六六」背後的含義，更讓人毛骨悚然。





高雄市於中央公園打造的聖誕小鎮，在永恆星冠聖誕樹下的聖誕小屋近日被不明人士用白漆寫上「六六六」符號。（圖／民眾提供）





為迎接聖誕節，高雄市中央公園今年打造聖誕小鎮，26公尺高的「永恆星冠聖誕樹」及樹下聖誕小屋都是熱門打卡景點。不料有人惡意用白漆在小屋牆上塗寫「六六六」符號。警方表示，目前已成立專案小組，並擴大調閱公園及周邊監視器影像。一旦查獲，除依《社會秩序維護法》嚴辦，行為人還須支付清潔與修復費用；另依《高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例》第七條，若故意毀損公共設施，可處3千至8萬元罰鍰。

警方表示，目前已成立專案小組，並擴大調閱公園及周邊監視器影像，一旦查獲，將依法辦理。（圖／翻攝自IG ＠kaohsiung_city）

「六六六」的含義眾說紛紜，在網路流行語中，常用來形容操作熟練、技巧高超的玩家；但在《聖經・啟示錄》中，「666」則象徵邪惡、魔鬼或敵基督，與不祥和末日相關。無論塗鴉者想傳達何種含義，破壞節日公共設施的行為已觸犯法律。警方強調，維護社會秩序與公共安全是核心職責，對於此類的惡意破壞行為將追查到底，絕不寬貸。

